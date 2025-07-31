Літній наступ Росії на сході України набуває загрозливих масштабів, викликаючи серйозне занепокоєння щодо можливої втрати Україною трьох великих міст: Покровська, Костянтинівки та Куп’янська. Як повідомляє CNN, російські війська, попри незначні здобутки, поступово накопичують сили, інформує Завтра.UA. Крім того активно інвестують у майбутню масштабну наступальну операцію, яка може суттєво змінити баланс сил на лінії фронту.

“Дуже тривожний сценарій”: Загроза оточення поблизу Покровська

Ситуація на сході України стає “дуже тривожним сценарієм”, як описав її один з українських командирів. Війська, що обороняють район міста Мирноград поблизу Покровська, опинилися під загрозою оточення. Російські сили вже контролюють сусіднє село Родинське та наближаються до Білецького, що ставить під пряму загрозу шляхи постачання українських підрозділів у Покровську. Цю інформацію підтвердили як представники української поліції, так і військові. Командир провів паралелі з минулорічними облогами в Авдіївці та Вугледарі, де “ми трималися до останнього і в результаті втратили і міста, і людей”.

Стратегічні цілі: Покровськ, Костянтинівка та Куп’янськ під загрозою

Журналісти CNN підкреслюють, що “ще більш критичною є загроза, що виникає внаслідок останніх успіхів росіян: можливе оточення трьох ключових міст — Покровська, Костянтинівки та Куп’янська на півночі”. Якщо ці міста впадуть, це створить три окремі та глибокі кризи для української столиці.

Зростаючий тиск та динаміка наступу

Віктор Трегубов, речник Хортицького угруповання військ, який діє в цьому районі, заявив у вівторок державному телебаченню, що “по всьому східному фронту відчувається постійний тиск. Зараз він абсолютно скрізь”. За його словами, російські війська атакують переважно пішки, демонструючи високий рівень готовності до втрат: “Якщо когось убивають, інші одразу ж йдуть за ним”.

Хоча за останні місяці російські війська досягли лише невеликих успіхів, захоплюючи невеликі населені пункти з незначною стратегічною користю, темпи їхнього просування прискорилися. Про це свідчить картографія з відкритих джерел DeepState. Небезпечнішим для Києва є те, що недавній прогрес був стратегічно вигідним, що зробило оточення Покровська, Костянтинівки та Куп’янська відчутною загрозою в найближчі тижні. Захоплення Росією ключового міста Часів Яр, якщо це підтвердиться, забезпечить російським військам висоту для подальшого наступу.

Наслідки можливого падіння міст: Три кризи для Києва

Падіння цих трьох міст створить три окремі та глибокі кризи для Києва:

Втрата оборонних центрів: Ці міста є міськими районами, з яких Україна захищає залишки Донецької області, які вона контролює. Без них українські війська не матимуть центрів для укриття та поповнення запасів. Відкриття шляху до Краматорська та Слов’янська: Втрата цих міст звільнить значну кількість російських військ для потужного наступу на Краматорськ та Слов’янськ – найбільші донецькі міста, що все ще перебувають під контролем України. Вразливість відкритих територій: Ця втрата залишить українські війська беззахисними, захищаючи переважно відкриті сільськогосподарські угіддя – з невеликою кількістю міст на шляху – між Донецькою областю та її ключовим містом Дніпром.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія готує посилений літній наступ.