Українська столиця та інші міста країни зіштовхнулися з новою загрозою: Росія почала використовувати реактивні ударні безпілотники “Шахед”. Ці БПЛА, здатні розганятися до швидкості понад 500 км/год, створюють серйозні виклики для протиповітряної оборони України, оскільки їхнє перехоплення є вкрай складним завданням. Використання новітніх дронів уже підтвердили Повітряні сили України та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Про це пише ВВС, інформує Завтра.UA.

Новий звук нічних атак: що почули кияни

Мешканці Києва під час останнього масованого нальоту безпілотників помітили новий, різкий звук. Відео з характерним дзижчанням швидко поширилися в соцмережах. Коментуючи атаку в ніч на 31 липня, очільник МВС Ігор Клименко заявив, що, за попередньою інформацією, серед засобів повітряного нападу були саме реактивні “шахеди”. За його словами, їх вже не вперше застосовують по об’єктах цивільної та комунальної інфраструктури України, зокрема Києва.

“Практично неможливо збити”: чому реактивні “шахеди” такі небезпечні

Головна відмінність реактивних “шахедів” від звичайних – їхня значно більша швидкість, яка може перевищувати 500 км/год. За польотними параметрами вони нагадують крилаті ракети, що робить їх практично недосяжними для українських дронів-перехоплювачів, вертольотів, легкої авіації та мобільних вогневих груп.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив в ефірі телемарафону, що такі дрони на радарах виглядають як крилаті ракети. Перехоплювати їх можуть далеко не всі засоби, що є на озброєнні України. Якщо безпілотник летить на висоті 9 км, збити його може лише реактивна авіація або великі зенітно-ракетні комплекси. Велика швидкість також зменшує час на реакцію, що ускладнює їх перехоплення. Для ефективного збиття таких дронів потрібна повноцінна зенітна артилерія, оснащена радарами, оптичними станціями та програмованими снарядами. Проте такі засоби є коштовними, дорогими в експлуатації (вартість одного програмованого снаряда калібру 35 мм сягає понад 1000 євро) і відносно рідкісними серед країн-партнерів, а їх виробництво вимагає тривалого часу.

Що таке реактивний “Шахед”?

Власне, реактивний “Шахед” – це іранський реактивний дрон-камікадзе виробництва HESA – Shahed-238, як пояснює спеціалізоване видання “Мілітарний”. Цю модель представили на виставці Корпусу вартових ісламської революції ще у листопаді 2023 року. З січня 2025 року Росія почала налагоджувати виробництво свого аналога реактивного Shahed-238 – “Герань-3”. Безпілотник оснащений малогабаритним турбореактивним двигуном Tolou-10/13.

“Мілітарний” зазначає, що нові реактивні дрони є не стільки “відповіддю” на розвиток українських перехоплювачів, скільки “результатом послідовної роботи з початку 2023 року з адаптації іранського виробу”.

Ці дрони також мають більшу дальність польоту, яка може досягати 2500 км.

Перші випадки застосування та перспективи

Вперше українські військові зафіксували до восьми реактивних дронів 30 липня. Тоді Повітряні сили повідомляли, що дрони атакували з північного напрямку. Імовірно, такі дрони застосували й під час нічної атаки 31 липня серед звичайних дронів-імітаторів або ж модифікованих “шахедів” із двигунами внутрішнього згоряння.

За словами Юрія Ігната, таких безпілотників поки що небагато. “Звісно, масового застосування реактивних дронів поки що немає – це поодинокі випадки”, – пояснив він, але додав, що вони ускладнюють роботу для української протиповітряної оборони. Точна кількість реактивних безпілотників під час атаки минулої ночі поки що невідома.

Військовий експерт у галузі дронів та РЕБ Сергій Бескрестнов (Флеш) вважає, що реактивний “шахед” – це відповідь противника на успіх українських зенітних дронів-перехоплювачів. “Наскільки їх буде багато найближчими місяцями, поки що інформації немає”, – зазначив експерт.

Раніше стало відомо, що Китай — головний постачальник смертоносних технологій для російських дронів.