Посадовці лісової галузі Житомирщини підозрюються у завданні державі колосальних збитків на суму близько 23 мільйонів гривень. Спеціалізована екологічна прокуратура Житомирської обласної прокуратури, у співпраці з Національною поліцією, СБУ, ДСР та ДБР, викрила цілу низку осіб, причетних до незаконних схем у лісовій сфері, інформує Завтра.UA.

Деталі гучного викриття: Хто під підозрою?

Серед підозрюваних — представники як державного, так і приватного секторів лісової галузі, а також керівники комунальних підприємств. Викриття стало результатом комплексного досудового розслідування.

Ключові фігуранти та завдані збитки

Посадовиця державного підприємства «Грозинське» : Її дії призвели до незаконних порубок дерев у лісових масивах, переданих під охорону. Завдані збитки оцінюються в 14,6 мільйона гривень .

: Її дії призвели до незаконних порубок дерев у лісових масивах, переданих під охорону. Завдані збитки оцінюються в . Майстер лісу філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» : Через службову недбалість цього посадовця була допущена самовільна рубка 286 дерев, що обійшлася державі у 2,4 мільйона гривень .

: Через службову недбалість цього посадовця була допущена самовільна рубка 286 дерев, що обійшлася державі у . Керівник ТОВ: За допомогою підроблених документів організував контрабанду заборонених для експорту пиломатеріалів. Вартість контрабанди перевищує 5 мільйонів гривень.

Справа полігону ТПВ: Забруднення земель та 840 тис. грн збитків

Окрім вищезазначених справ, прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника полігону твердих побутових відходів комунального підприємства Житомирської міської ради. Йому інкримінується ухилення від охорони земель лісогосподарського призначення, що межують зі сміттєзвалищем. Внаслідок цього було спричинено їхнє забруднення, а сума збитків становить 840 тисяч гривень.

Кваліфікація злочинів

Дії підозрюваних кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема:

ч. 3 ст. 201-1 КК України (Незаконне переміщення через митний кордон України лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених та інших лісоматеріалів)

(Незаконне переміщення через митний кордон України лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених та інших лісоматеріалів) ч. 1 ст. 239 КК України (Забруднення або псування земель)

(Забруднення або псування земель) ч. 4 ст. 246 КК України (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу)

(Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ч. 4 ст. 358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів)

Раніше стало відомо, про екологічний злочин: Директор лісгоспу “нарубив” лісів на 34 мільйони.