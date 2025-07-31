Selçuk Yoğurtçuoğlu – мошенник, выдающий себя за агента турецкой разведки – CМИ

Selçuk Yoğurtçuoğlu — аферист курдского происхождения, который в Украине выстроил для себя образ агента турецкой разведки с исключительными связями. В Киеве он арендует ресторан «Байракар», который называет резиденцией турецкой разведки и местом тайных международных переговоров. Об этом сообщает издание Коррупция То.

Он утверждает, что является племянником высокопоставленного сотрудника турецкой разведки Mutlu Toka и дальним родственником президента Эрдогана, а также называет себя внебрачным внуком барона Ротшильда. Через эти связи Йогуртчоглу обещает своим клиентам в Украине, Турции и Европе любые “услуги”, в том числе и незаконные.

Для подтверждения своего статуса он демонстрирует поддельные документы:

– фальшивые удостоверения партийных и силовых структур,

– липовое фото с Эрдоганом,

– удостоверения фейковых международных организаций,

– фальшивые аккредитации журналиста и дипломы от спецслужб,

– скриншот с $600 млн которые у него якобы есть на счету.

Selçuk Yoğurtçuoğlu — мошенник, родом из бедного курдского села. Его первая профессия — официант. Первая судимость — за кражу на вилле, где он работал охранником. После тюрьмы он долгое время занимался вымогательством в образе полицейского. А затем занялся интернет-мошенничеством: переписывался от имени вымышленных женщин с турецкими мужчинами, выманивая деньги под любым поводом. На пике он выманил деньги даже у собственного отца. На самом деле он и сегодня этим зарабатывает.

Переехав в Украину, он продолжил мошенническую деятельность в Хмельницком, сотрудничая с коррумпированными правоохранителями он создавал, а затем “решал вопросы” для турецких бизнесменов. После полномасштабного вторжения РФ переехал в Киев, где пытался легализоваться через фальшивый имидж турецкого разведчика. На основе этой легенды он втягивал в коммуникацию чиновников, силовиков, бизнесменов из Украины, “продавая” фото с ними как “доказательную базу” своим клиентам, в основном из Турции.

Установлены конкретные эпизоды мошенничества:

– $500 000 за обещание пролоббировать назначение в парламент Турции;

– $450 000 на открытие завода в Украине, якобы ушедшие на “лоббизм”;

– $120 000 помог растаможить элитное авто, которое впоследствии присвоил;

– $250 000 за поддельные документы лицу находящемуся в розыске, после чего клиент был сдан полиции Германии.

После серии скандалов, включая обвинения в сексуальном насилии, Сельчук ликвидировал свои аккаунты и начал распродажу имущества. Сейчас он готовится к бегству в одну из стран ЕС. Но ему нужны деньги — последний аккорд.

P.S. По свидетельству нашего источника в правоохранительных органах, Сельчук начиная с 2022 года активно добывал разного рода грамоты, свидетельствующие о помощи и поддержке ВСУ. По факту, большинство из них он получил авансом, обманув лиц, которые ему помогли их получить, и части не получили никакой обещанной им помощи. Особливої уваги заслуговує грамота и медаль от Залужного, як і за що Сельчук отримав?