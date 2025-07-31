У ФБР виявлено тисячі конфіденційних документів, пов’язаних із походженням розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори 2016 року та змови з кампанією Дональда Трампа. Ці документи були сховані у так званих «мішках для спалювання» в секретній кімнаті всередині Бюро. Про що повідомили джерела Fox News Digital. Це відкриття зробив Каш Патель, нинішній директор ФБР. Це викликало нові запитання щодо прозорості та методів роботи американських спецслужб, інформує Завтра.UA.

Несподіване відкриття у секретній кімнаті

За інформацією джерел, Каш Патель виявив «скарбницю» конфіденційних документів, схованих у кількох «мішках для спалювання» – системі, що зазвичай використовується для знищення документів, позначених як секретні або вище. Ця знахідка була зроблена в раніше нерозголошеному закритому інформаційному центрі (SCIF) у штаб-квартирі ФБР.

Серед тисяч документів, виявлених у «мішках», є секретний додаток до остаточного звіту колишнього спеціального прокурора Джона Дарема. Цей додаток містить ключові розвідувальні дані, які Дарем переглядав під час свого розслідування щодо походження так званої «Російської справи».

Розсекречення та наслідки

Розсекречення цього додатка здійснюється у тісній координації між директором ЦРУ Джоном Реткліффом Пателем, директором Національної розвідки Тулсі Габбард, генеральним прокурором Пем Бонді та виконуючим обов’язки директора Агентства національної безпеки Вільямом Хартманом. Розсекречений додаток буде передано голові Судового комітету Сенату Чаку Грасслі, який має оприлюднити документ.

Джерела Fox News Digital ексклюзивно повідомили про деякі аспекти змісту секретного додатка. Зокрема, йдеться про те, що розвідувальна спільнота США мала достовірні іноземні джерела, які вказували на те, що ФБР відіграватиме певну роль у поширенні наративу про ймовірну змову Трампа та Росії. Це сталось до того, як Бюро розпочало своє суперечливе розслідування «Crossfire Hurricane» (Ураган Перехресного Вогню).

«Зрештою, оприлюднення секретного додатка додасть більше достовірності твердженню про те, що всередині уряду США існував скоординований план, спрямований на те, щоб допомогти кампанії Клінтон розпалити суперечки щодо зв’язків Трампа з Росією», – повідомило одне з джерел, знайоме зі змістом додатка.

«Crossfire Hurricane» та роль досьє Стіла

Розслідування «Crossfire Hurricane» було розпочато ФБР у липні 2016 року, під час виборчого циклу, з метою з’ясування, чи змовлявся передвиборчий штаб Трампа з Росією для впливу на результат виборів. Ключовим документом, що спонукав до відкриття розслідування, стало так зване досьє Стіла. Це досьє містило неперевірені звинувачення щодо нібито координації Трампа з російським урядом.

Автором досьє був Крістофер Стіл, колишній офіцер британської розвідки, а замовником – компанія Fusion GPS. Згодом було встановлено, що кампанія Гілларі Клінтон та Національний комітет Демократичної партії фінансували досьє через юридичну фірму Perkins Coie.

Колишній директор ФБР Джеймс Комі повідомив Трампа про досьє у січні 2017 року. Трамп звільнив Комі у травні 2017 року, після чого Роберт Мюллер був призначений спеціальним прокурором для розслідування «Crossfire Hurricane».

Патель – ключова фігура у викритті

Каш Патель відіграв важливу роль у викритті наративу про ймовірну змову з Росією. Раніше він обіймав посаду головного слідчого у розслідуванні Конгресу щодо цієї справи, виявивши підозри у зловживаннях урядовим стеженням. Це призвело до призначення двох спеціальних прокурорів: Мюллера, який не виявив змови, та Дарема, який дійшов висновку, що вся передумова початкового розслідування ФБР була «фальшивою».

Патель був невід’ємною частиною створення меморандуму, опублікованого у лютому 2018 року тодішнім головою Постійного спеціального комітету з розвідки Палати представників Девіном Нунесом. У меморандумі детально описувалося стеження за колишнім помічником Трампа в передвиборчій кампанії Картером Пейджем. А також Міністерством юстиції та ФБР відповідно до Закону про спостереження за іноземною розвідкою (FISA).

У меморандумі зазначалося, що досьє Стіла «було важливою частиною» заяви про шпигунство за Пейджем, проте при поданні заявки на отримання ордера FISA ФБР не вказало походження досьє, включаючи його фінансування з боку Клінтон.

Наразі Патель, обіймаючи посаду директора ФБР, ініціював кримінальні розслідування проти тодішнього директора ЦРУ Джона Бреннана та Джеймса Комі.

Подальші кроки

Команда сенатора Грасслі наразі переглядає основну інформацію в рамках своєї слідчої роботи. Очікується, що Грасслі опублікує розсекречену версію додатка до остаточного звіту Дарема, що може пролити нове світло на одне з найгучніших розслідувань в історії США.

Це відкриття піднімає серйозні питання щодо дій та внутрішніх процедур ФБР, а також щодо можливих політично мотивованих зловживань у вищих ешелонах американських спецслужб.

Нагадаємо, раніше Трамп пролив світло на ставлення Меланії Трамп до Путіна.