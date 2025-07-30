Меланія Трамп, нібито “позитивно” ставиться до російського диктатора Володимира Путіна, про це заявив президент США Дональд Трамп. Цю заяву Трамп зробив у підкасті “Pod Force One” “New York Post”, інформує Завтра.UA.

“Ми знаємо Путіна, і він їй подобається… У мене з ним були дуже добрі стосунки. В ідеалі так і має бути. Але вона сказала: як шкода, вони щойно бомбили Київ. А я якраз говорив із ним того дня вдень”, – розповів Трамп.

Невідповідності у ставленні Меланії до війни

Ці коментарі Дональда Трампа суперечать попереднім повідомленням про позицію Меланії Трамп щодо російсько-української війни. Раніше “The Times” писала, що Меланія Трамп, схоже, стала несподіваним союзником президента України Володимира Зеленського у Білому домі. За даними видання, вона, ймовірно, відіграла ключову роль у переконанні свого чоловіка підписати дозвіл на постачання Україні ракетних комплексів ППО Patriot.

Меланія Трамп засуджує війну та підтримує Україну

Є також докази попереднього невдоволення Меланії війною. У лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, а президент Трамп назвав Путіна “кмітливим” та “генієм”, Меланія Трамп публічно заявила, що вбивство невинних мирних жителів було “жахливим” та “жахливим”. У зверненні до двох мільйонів своїх підписників у соціальних мережах вона закликала їх зробити пожертви Червоному Хресту та висловила свої “думки та молитви” українському народу.

Вплив першої леді на зовнішню політику

За інформацією CNN, перед поверненням до Білого дому Меланія Трамп провела два місяці, переглядаючи зовнішню політику та готуючись до прийому іноземних високопосадовців у ролі першої леді. Попри наявність у Трампа численних радників з національної безпеки та аналітиків зовнішньої політики, схоже, що її голос може бути одним з найважливіших у формуванні його позиції.

Раніше стало відомо, чому Путін не сприймає Трампа всерйоз: уроки минулого.