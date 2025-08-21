Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету, які викликали бурхливі дискусії в суспільстві. Згідно з рішенням, 8 мільярдів гривень, які раніше надходили до бюджету міста Києва як частина податку на прибуток банків, тепер будуть спрямовані до загального фонду державного бюджету. За ухвалення законопроєкту проголосувало 229 народних депутатів, інформує Завтра.UA.

Голова бюджетного комітету парламенту, Роксолана Підласа, пояснила, що це рішення є частиною збалансування додаткових видатків. “Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн… а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн)”, — зазначила вона.

Куди підуть “київські” мільярди?

Переспрямовані кошти будуть використані для фінансування важливих соціальних та військових потреб. Основні статті витрат включають:

Додаткові 25,5 млрд грн — на поповнення резервного фонду державного бюджету. Ці кошти призначені для непередбачуваних військових і гуманітарних видатків, зокрема 8 млрд грн можуть бути виділені на підтримку “Укрзалізниці” .

— на поповнення резервного фонду державного бюджету. Ці кошти призначені для непередбачуваних військових і гуманітарних видатків, зокрема можуть бути виділені на підтримку . 4,3 млрд грн — для Міністерства цифрової трансформації . З них 1,4 млрд грн підуть на нову програму закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання, а 2,8 млрд грн — на гранти для розвитку виробництва у сфері defense tech.

— для . З них підуть на нову програму закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання, а — на гранти для розвитку виробництва у сфері defense tech. 4,6 млрд грн — на харчування учнів початкових класів по всій країні та 5-11 класів на прифронтових територіях.

— на харчування учнів початкових класів по всій країні та 5-11 класів на прифронтових територіях. 3,2 млрд грн — на закупівлю життєво необхідних ліків для пацієнтів з онкологічними, вірусними гепатитами та рідкісними захворюваннями.

— на закупівлю життєво необхідних ліків для пацієнтів з онкологічними, вірусними гепатитами та рідкісними захворюваннями. 1,5 млрд грн — на розбудову мережі військових ліцеїв.

— на розбудову мережі військових ліцеїв. 1,2 млрд грн — на підтримку ветеранів війни та їхніх сімей.

— на підтримку ветеранів війни та їхніх сімей. 1 млрд грн — на будівництво нового або реконструкцію наявного житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Крім того, місцеві органи влади (ОМС) отримали можливість використовувати вільні залишки коштів на своїх рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.

Реакція та наслідки

Рішення Верховної Ради викликало обурення серед представників київської влади та громадськості. Критики стверджують, що це може негативно позначитися на розвитку інфраструктури та соціальних програм столиці, оскільки 8 мільярдів є значною сумою для міського бюджету. Прихильники ж вважають, що в умовах повномасштабної війни пріоритетом є загальнодержавні потреби, і Київ, як найзаможніше місто країни, може пожертвувати частиною своїх доходів заради підтримки Збройних Сил та соціально незахищених громадян.

Дискусія щодо справедливості цього рішення триває, і залишається відкритим питання, як перерозподіл коштів вплине на життя мільйонів киян та на ефективність фінансування програм по всій Україні.

