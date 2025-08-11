Новопризначений Генеральний прокурор Кравченко здійснив масштабні кадрові зміни, замінивши одразу 15 обласних прокурорів. Ці призначення були зроблені за рекомендацією Ради прокурорів, і в деяких випадках прискорили ротації, оскільки термін повноважень попередніх керівників спливав лише у вересні 2025 року.

Ці зміни стали однією з перших помітних ініціатив Кравченка на новій посаді, інформує Завтра.UA. Видання «Главком» проаналізувало декларації новопризначених очільників прокуратур, і визначив трійку найзаможніших серед них.

Трійка найзаможніших прокурорів: Одеса, Закарпаття, Київщина

За результатами аналізу декларацій, лідерами за статками серед новопризначених обласних прокурорів є керівники Одеської, Закарпатської та Київської областей.

Андрій Сваток — найзаможніший прокурор Одещини

Керівником Одеської обласної прокуратури став Андрій Сваток, який раніше обіймав посаду першого заступника прокурора Київської області. Його річний дохід склав 1,62 млн грн, а його дружина-підприємиця Алла заробила 1,07 млн грн. Сім’я зберігає значні заощадження: 812,3 тис. грн на банківських рахунках і $305,4 тис. готівкою.

Сваток володіє квартирою в Києві площею 127,1 кв. м, придбаною за 2,54 млн грн. Його дружина також має чималу нерухомість: дві київські квартири, недобудований будинок із землею в Нових Петрівцях на Київщині та три паркомісця. У власності подружжя — три автомобілі: Audi A6, Toyota Camry та Land Rover Range Rover Evoque, придбаний дружиною вже під час повномасштабної війни.

Окрім цього, в декларації Алли Сваток зазначено колекцію люксових аксесуарів, придбаних у 2011–2015 роках. Це два золоті годинники Rolex та прикраси з діамантами від Graff і Tiffany, загальна вартість яких на той момент становила 1,44 млн грн.

Мирослав Пацкан — прокурор Закарпаття

На другій позиції рейтингу — новий керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан. Його річна зарплата становила 1,27 млн грн. Водночас його дружина-підприємиця Наталія задекларувала дохід у 3,13 млн грн. За словами прокурора, вона займається продажем фабричних речей з Китаю у своєму шоурумі в Ужгороді та має ліцензію адвоката.

Сім’я Пацканів зберігає $121 тис. і 45 тис. євро готівкою. Власної нерухомості вони не мають, але користуються двома київськими квартирами, що належать бабусі дружини. У 2023 році Наталія Пацкан придбала автомобіль Toyota Camry, 2023 року випуску, за 1,12 млн грн.

Дмитро Прокудін — очільник прокуратури Київщини

Трійку лідерів замикає новий керівник Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін, який раніше очолював Печерську окружну прокуратуру Києва. Його зарплата за 2024 рік склала 1,6 млн грн, а його дружина-підприємиця Наталія заробила 2,17 млн грн. Вона є співвласницею двох фірм, що займаються спортивними клубами та оптовою торгівлею.

Подружжя Прокудіних має заощадження на банківських рахунках (271,5 тис. грн, $77,7 тис. і 26,3 тис. євро) та готівкою ($12 тис., 35,3 тис. євро). У власності сім’ї — столична квартира, п’ять нежитлових приміщень і, ймовірно, дві недобудовані квартири. Також вони користуються двома дачними будинками, які належать родичці.

У 2023 році Прокудін придбав авто Toyota Land Cruiser 200, 2008 року випуску, а його дружина користується автівками, записаними на її батьків: Honda Civic і Mercedes-Benz ML. Крім цього, прокурор володіє люксовим годинником Hublot Classic Fusion, придбаним у 2019 році за 190 тис. грн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прокурори з інвалідністю під прицілом: Генпрокурор запускає масштабну перевірку.