Українські безпілотники знову завдали удару по російській нафтовій інфраструктурі. У ніч на 22 серпня дрони-камікадзе 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ атакували нафтоперекачувальну станцію «Дружба» в місті Унеча Брянської області, як повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), інформує Завтра.UA.

Деталі удару та наслідки

За словами командувача, удар був успішним, і станція виведена з ладу. «На кінець доби 21.08.25 НПС Унеча — в очерет. Ремонт за 48 годин. Жало ворогу доставили Птахи СБС 14 полку», — написав він, підкреслюючи швидкість та ефективність операції.

Бровді також додав фразу угорською мовою: «Ruszkik haza!», що означає «Росіяни, йдіть додому».

Значення атакованого об’єкта

НПС Унеча є ключовим вузлом магістрального нафтопроводу «Дружба», що належить російському холдингу «Транснефтепродукт». Ця мережа активно використовується для забезпечення потреб військово-промислового комплексу РФ. Нафтопровід «Дружба» є однією з найдовших магістралей у світі, її довжина становить близько 9 тис. км.

Серія ударів по російських об’єктах

Ця атака є частиною серії ударів українських безпілотників по російських об’єктах нафтової інфраструктури.

13 серпня: дрони-камікадзе ГУР МО України атакували іншу нафтоперекачувальну станцію на нафтопроводі «Дружба» в Унечі Брянської області.

дрони-камікадзе ГУР МО України атакували іншу нафтоперекачувальну станцію на нафтопроводі «Дружба» в Унечі Брянської області. 18 серпня: підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з силами оборони вразили НПС Нікольське в Тамбовській області, що спричинило пожежу та зупинку перекачування нафти.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що найбільший НПЗ світу відмовляється від російської нафти.