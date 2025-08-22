15.8 C
Kyiv
Субота, 23 Серпня, 2025
type here...

«Жало ворогу»: Українські дрони вивели з ладу ключову НПС «Дружба» в Росії

Війна
Оновлено:
Автор Klinova Vladislava
Нові удари по російській інфраструктурі: дрони атакували нафтопровід «Дружба»
Нові удари по російській інфраструктурі: дрони атакували нафтопровід «Дружба»

Українські безпілотники знову завдали удару по російській нафтовій інфраструктурі. У ніч на 22 серпня дрони-камікадзе 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ атакували нафтоперекачувальну станцію «Дружба» в місті Унеча Брянської області, як повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), інформує Завтра.UA

Деталі удару та наслідки

За словами командувача, удар був успішним, і станція виведена з ладу. «На кінець доби 21.08.25 НПС Унеча — в очерет. Ремонт за 48 годин. Жало ворогу доставили Птахи СБС 14 полку», — написав він, підкреслюючи швидкість та ефективність операції.

Бровді також додав фразу угорською мовою: «Ruszkik haza!», що означає «Росіяни, йдіть додому».

Значення атакованого об’єкта

НПС Унеча є ключовим вузлом магістрального нафтопроводу «Дружба», що належить російському холдингу «Транснефтепродукт». Ця мережа активно використовується для забезпечення потреб військово-промислового комплексу РФ. Нафтопровід «Дружба» є однією з найдовших магістралей у світі, її довжина становить близько 9 тис. км.

Серія ударів по російських об’єктах

Ця атака є частиною серії ударів українських безпілотників по російських об’єктах нафтової інфраструктури.

  • 13 серпня: дрони-камікадзе ГУР МО України атакували іншу нафтоперекачувальну станцію на нафтопроводі «Дружба» в Унечі Брянської області.
  • 18 серпня: підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ спільно з силами оборони вразили НПС Нікольське в Тамбовській області, що спричинило пожежу та зупинку перекачування нафти.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що найбільший НПЗ світу відмовляється від російської нафти.

Останні новини
Ще новини

Гарячі Новини

Маст рід

Популярні Категорії