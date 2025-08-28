Сьогодні, 28 серпня, Київ пережив чергову масовану атаку з боку російських військ. Станом на 11 ранку Київська міська прокуратура підтвердила інформацію про 14 загиблих. Ця жахлива статистика включає трьох неповнолітніх: дворічну дівчинку, 14-річного хлопця та 17-річну дівчину, інформує Завтра.UA.

Пошкоджені будинки та інфраструктура

Мер Києва Віталій Кличко назвав цю ніч “жахливою” для столиці. Пошкодження зафіксовані в кількох районах міста, зокрема в Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському.

Зруйновані не лише житлові багатоповерхівки, а й нежитлові будівлі. Постраждали заклади освіти та об’єкти транспортної інфраструктури. На місцях влучань цілодобово працюють екстрені служби, допомагаючи постраждалим і розбираючи завали.

Рятувальні роботи тривають

Особливо складна ситуація в Дарницькому районі, де повністю зруйновано п’ятиповерховий будинок. Рятувальники продовжують пошук людей, які могли опинитися під завалами.

Також зафіксовано влучання в центрі міста, де постраждав торговий центр. Вибухова хвиля пошкодила й сусідні житлові будинки.

Нагадаймо, раніше Зеленський розповів про «готовність» Росії до миру.