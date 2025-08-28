Союзник Кремля, Іран, очікує перших поставок російського газу через територію Азербайджану — країни, відносини якої з Москвою помітно погіршилися. Посол Ірану в РФ Казем Джалалі повідомив інформаційному агентству ТАСС, що поставки можуть розпочатися вже найближчим часом, інформує Завтра.UA.

Переговори тривають, але є нюанс із ціною

За словами Джалалі, переговори між іранською стороною та російським «Газпромом» перебувають на фінальній стадії. «Ми сподіваємося, що це вийде найближчим часом. Ми зараз проводимо переговори із “Газпромом”, практично всі питання вже вирішені», — повідомив посол.

Однак ключовим моментом, що залишається нез’ясованим, є питання ціни. «Але треба порозумітися з приводу ціни. Якщо це питання також вирішиться, то все буде запущено», — додав Джалалі.

Міністр енергетики Росії Сергій Цивільов раніше заявляв, що на першому етапі обсяг поставок може становити до 1,8 мільярда кубометрів газу на рік. Хоча, за інформацією, яка з’явилася в січні, диктатор Володимир Путін розраховував постачати до Ірану до 55 мільярдів кубометрів газу щороку. У червні минулого року «Газпром» підписав меморандум з Національною іранською газовою компанією про постачання трубопровідного газу.

Напруженість між РФ та Азербайджаном зростає

Перспектива газового транзиту через Азербайджан є особливо цікавою з огляду на погіршення його відносин із Росією. Азербайджан не взяв участі в засіданні Ради міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, яке відбулося 12 серпня в Санкт-Петербурзі.

Відсутність Баку на цій зустрічі стала черговим свідченням погіршення відносин між країнами. Напруженість загострилася після інциденту в грудні 2024 року, коли російські сили ППО збили пасажирський літак азербайджанської авіакомпанії AZAL.

Ситуація ще більше ускладнилася влітку цього року. У липні в Росії заарештували кількох представників азербайджанської діаспори, а в серпні російські війська завдали авіаударів по азербайджанських підприємствах на території України.

За повідомленням видання Calliber.Az, Азербайджан розглядає можливість скасування заборони на постачання зброї Україні зі своїх арсеналів, якщо Росія продовжить здійснювати ворожі дії проти його інтересів.

Раніше стало відомо, що доходи від нафти та газу РФ впадуть на третину.