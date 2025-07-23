Російська Федерація зіткнеться зі значним скороченням своїх нафтогазових доходів у липні 2025 року, що може становити приблизно 37% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За розрахунками агентства Reuters, очікується, що надходження складуть близько 680 мільярдів рублів (8,66 мільярда доларів США). Що є прямим наслідком здешевлення нафти та зміцнення місцевої валюти, інформує Завтра.UA.

Ключове джерело фінансування під загрозою

Доходи від нафти та газу традиційно були критично важливим джерелом фінансування для Кремля, формуючи близько чверті загальних надходжень до федерального бюджету. Це падіння є особливо болючим для Росії, яка значно збільшила витрати на оборону та безпеку після початку своєї військової кампанії в Україні у лютому 2022 року.

Хоча очікується зростання надходжень з червня на 37% через циклічні виплати податку на прибуток від нафти, загальна тенденція до зниження залишається очевидною.

Прогнози Reuters: ціни на нафту нижче цільового показника

За розрахунками Reuters, середня ціна на російську нафту, перерахована в рублях, продовжує залишатися нижчою за цільовий показник федерального бюджету на 2025 рік. Це свідчить про довгострокові виклики для російської економіки, яка значною мірою залежить від світових цін на енергоносії.

Суттєве падіння доходів за перші сім місяців

Згідно з прогнозами Reuters, загальні доходи Росії від нафти та газу за період січень-липень 2025 року можуть скоротитися на 20% у річному обчисленні, досягнувши позначки у 5,4 трильйона рублів. Це значне зниження порівняно з минулим роком, коли доходи від нафти та газу сягнули 11,13 трильйона рублів.

Зниження офіційних прогнозів

Міністерство фінансів Росії, яке планувало спочатку заробити 10,94 трильйона рублів від продажу нафти та газу цього року, вже переглянуло свій прогноз у бік зменшення до 8,32 трильйона рублів через падіння цін на нафту. Офіційні оцінки Міністерства фінансів будуть опубліковані 5 серпня.

Падіння нафтогазових доходів створює додатковий тиск на російський уряд, змушуючи його шукати нові джерела фінансування або переглядати свої бюджетні пріоритети на тлі триваючих геополітичних викликів.

Раніше стало відомо, що Україна може отримати допомогу від другого траншу ЄС від активів РФ.