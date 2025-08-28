Військові чиновники США та Європи висловлюють серйозну стурбованість з приводу польотів російських безпілотників над маршрутами, якими здійснюється транспортування американської зброї в Німеччині. Ці польоти відбуваються навіть на тлі загального зменшення кількості російських диверсій у Європі. Розвідувальні дані, зібрані за допомогою дронів, можуть бути використані для посилення диверсійної кампанії Кремля та допомоги його військам в Україні. Про це пише The New York Times, інформує Завтра.UA.

Російські безпілотники над військовими маршрутами

За даними американських та західних офіційних осіб, Росія або її посередники використовують розвідувальні безпілотники над маршрутами, які Сполучені Штати та їхні союзники застосовують для перевезення військових вантажів через східну Німеччину. Здебільшого це стосується землі Тюрінгія. Американські чиновники підтвердили факт польотів, але не змогли відстежити їхнє походження. Водночас німецьке видання WirtschaftsWoche повідомило, що принаймні деякі з цих дронів були іранського виробництва, і вони могли запускатися з кораблів у Балтійському морі.

Сет Джонс із Центру стратегічних та міжнародних досліджень назвав такі польоти «прямим шпигунством». Він пояснив, що Росія намагається дізнатися, які саме компанії виробляють зброю для України, а також якими шляхами вона доставляється до Польщі і далі на українську територію.

Зменшення кількості диверсій: причини та наслідки

За словами експертів та представників західних розвідок, після піку минулого року кількість російських диверсій у Європі значно скоротилася. За перші шість місяців цього року зафіксовано лише чотири інциденти, що кваліфікуються як саботаж або його спроба.

Основні причини зменшення кількості диверсій:

Посилення безпеки. Європейські країни вжили додаткових заходів для запобігання нападам.

Європейські країни вжили додаткових заходів для запобігання нападам. Співпраця розвідувальних служб. Спецслужби США та Європи активізували обмін інформацією для протидії російській підривній діяльності.

Спецслужби США та Європи активізували обмін інформацією для протидії російській підривній діяльності. Дипломатична активність. Зниження диверсій, ймовірно, частково пов’язане з переговорами щодо припинення бойових дій в Україні.

Незважаючи на зниження кількості атак, загроза залишається. Західні чиновники заявляють, що Росія зберігає можливість вербувати людей для здійснення нападів по всій Європі. Інформація, зібрана за допомогою дронів, може бути використана для планування майбутніх диверсійних операцій.

Спільні зусилля та успішні арешти

Обмін розвідувальними даними між США та європейськими урядами відіграє ключову роль у боротьбі з російським шпигунством. Зокрема, американські розвідники передали інформацію німецьким колегам про змову з метою доставки вибухівки на вантажних літаках. Це попередження призвело до арешту трьох громадян України в Німеччині та Швейцарії, яких звинуватили у змові, пов’язаній з Росією. За словами Федеральної прокуратури Німеччини, план міг бути частиною спроби пошкодити логістичну інфраструктуру комерційних вантажних перевезень.

None