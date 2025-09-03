Російські війська продовжують просування на півночі Донецької області, наближаючись до міста Лиман. Про це повідомив військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним «Осман», інформує Завтра.UA. За його даними, загарбники зараз знаходяться за 7 кілометрів від міста.

Ситуація на Лиманському напрямку

За словами Османа, ситуація на цьому напрямку залишається напруженою. Основна мета російських військ — перерізати українські логістичні шляхи, що дає їм можливість для подальшого просування.

Військовослужбовець також наголосив на критичній важливості боротьби з російськими екіпажами безпілотників. Він зазначив, що БПЛА мають значний вплив на хід бойових дій, як в обороні, так і в наступі. За його словами, російські війська, своєю чергою, також полюють на українських операторів дронів, використовуючи для цього, зокрема, авіацію.

Запеклі бої та атаки ворога

Згідно з ранковим зведенням Генерального штабу ЗСУ від 2 вересня, за минулу добу на Лиманському напрямку було зафіксовано 20 атак. Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Колодязі, Зарічне, а також у бік Карпівки, Шандриголового, Ямполя, Дронівки та Серебрянки.

Загалом по всій лінії фронту за минулу добу відбулося 172 бойових зіткнення.

