Росіяни наближаються до ключового міста: чи зможуть ЗСУ зупинити ворога

Війна
Оновлено:
Автор Klinova Vladislava
Лиман під загрозою: що відбувається на півночі Донеччини?
Лиман під загрозою: що відбувається на півночі Донеччини?

Російські війська продовжують просування на півночі Донецької області, наближаючись до міста Лиман. Про це повідомив військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним «Осман», інформує Завтра.UA. За його даними, загарбники зараз знаходяться за 7 кілометрів від міста.

Ситуація на Лиманському напрямку

За словами Османа, ситуація на цьому напрямку залишається напруженою. Основна мета російських військ — перерізати українські логістичні шляхи, що дає їм можливість для подальшого просування.

Військовослужбовець також наголосив на критичній важливості боротьби з російськими екіпажами безпілотників. Він зазначив, що БПЛА мають значний вплив на хід бойових дій, як в обороні, так і в наступі. За його словами, російські війська, своєю чергою, також полюють на українських операторів дронів, використовуючи для цього, зокрема, авіацію.

Запеклі бої та атаки ворога

Згідно з ранковим зведенням Генерального штабу ЗСУ від 2 вересня, за минулу добу на Лиманському напрямку було зафіксовано 20 атак. Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Колодязі, Зарічне, а також у бік Карпівки, Шандриголового, Ямполя, Дронівки та Серебрянки.

Загалом по всій лінії фронту за минулу добу відбулося 172 бойових зіткнення.

