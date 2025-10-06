Посадовець УЗ та директор підрядної компанії постануть перед судом за заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення. У Дніпрі розпочинається судовий процес проти заступника керівника одного з підрозділів регіональної філії «Укрзалізниці» та директора комерційної компанії. Лівобережна окружна прокуратура міста Дніпра передала до суду справу, в якій фігурантам інкримінують заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України), інформує Завтра.UA.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець «Укрзалізниці» у змові з керівником приватної компанії організували злочинну схему з розкрадання коштів, виділених на важливі для підприємства роботи. Зокрема, йшлося про розроблення нормативної документації з лісовпорядкування та оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

Фіктивні акти та мільйонні збитки

Підконтрольна комерційна структура була визнана переможцем публічних закупівель, після чого між нею та філією залізниці було укладено відповідний договір.

Ключовий елемент схеми полягав у тому, що обвинувачені підписали акти приймання виконаних робіт, попри те, що фактично жодних зобов’язань виконано не було. На підставі цих підроблених документів підряднику було незаконно перераховано понад 6,7 мільйона гривень бюджетних коштів. Таким чином, державне підприємство зазнало значних фінансових збитків через корупційну діяльність своїх посадовців.

Досудове розслідування проводилося слідчими Дніпровського районного управління поліції за оперативної підтримки Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції та СБУ у Дніпропетровській області.

Справа передана до суду, де вирішиться доля обвинувачених, яким загрожує суворе покарання за вчинення корупційних злочинів.

Нагадаймо, раніше в Одесі викрили схему, де вагони стояли місяцями, а мільйони текли повз касу «Укрзалізниці».