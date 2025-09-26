За матеріалами, наданими Офісом Генерального прокурора, викрито корупційну схему у регіональній філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця». Вісім начальників станцій отримали підозри у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для державної компанії. За попередніми оцінками, збитки для «Укрзалізниці» сягають понад 9 млн грн, інформує Завтра.UA.

Схема уникнення штрафів: посадовці допомагали приватним компаніям

Слідство встановило, що протягом 2023 року посадовці залізниці не оформлювали акти про затримку вантажних вагонів, що належать приватним підприємствам. Ці вагони, залишаючись на коліях понад встановлений термін (більше доби), мали б підлягати оплаті за простій.

Саме ігнорування оформлення цих документів дозволило приватним компаніям уникнути нарахування плати за тривале зберігання вагонів на коліях «Укрзалізниці». Таким чином, дії посадовців призвели до недоотримання залізничним монополістом значних коштів, що і склало суму збитків понад 9 млн грн.

Вагони простоювали понад місяць: зафіксовані десятки випадків

Правоохоронці документально зафіксували десятки випадків безпідставного простою вантажних вагонів. Особливо обурливим є той факт, що частина приватних вагонів залишалася на коліях понад місяць, користуючись неправомірною «послугою» від посадовців залізниці.

Обшуки та подальші дії

У рамках досудового розслідування, яке здійснюється ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ, було проведено понад 20 обшуків. Слідчі дії відбувалися як у підозрюваних, так і безпосередньо на станціях АТ «Укрзалізниця». Під час обшуків вилучено ключові документи, комп’ютерну техніку та телефони, які стануть доказами у справі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу вісьмом підозрюваним начальникам станцій. Їм інкримінують зловживання службовим становищем, вчинене з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 364 КК України).

