Військовий чиновник із Донеччини відправив бійців крутити шаурму та будувати свій будинок, поки ті отримували бойові виплати. Держава зазнала збитків на понад 4 мільйони гривень, інформує Завтра.UA.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника підрозділу однієї з військових частин Донеччини. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, яке призвело до масштабних збитків та використання солдатів у приватних комерційних цілях.

«Служба» на кухні: як солдати готували вуличну їжу

За даними слідства, посадовець використовував двох підлеглих військовослужбовців для ведення приватного бізнесу своєї родини та особистих господарських потреб протягом майже двох років.

Замість виконання бойових завдань в умовах воєнного стану, солдати виконували будівельні та господарські роботи у домогосподарстві офіцера. Найбільш цинічним є те, що вони звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми у Покровському районі, який належав дружині командира. Саме вона, за версією слідства, фактично керувала їхньою «службою» — розподіляла обов’язки, контролювала процес приготування та продаж, а також отриманий заробіток.

Збитки на мільйони: оплата за «бойові» шаурмістам

Незважаючи на те, що солдати займалися підприємницькою діяльністю та особистими справами свого командира, вони щомісяця отримували повне грошове забезпечення. Особливого цинізму справі додає те, що їм нараховувалися виплати за нібито участь у бойових діях.

Ця корупційна схема завдала державі збитків на понад 4 мільйони гривень. Це пряма шкода, спричинена нецільовим використанням бюджетних коштів, призначених для оборони країни.

До 10 років ув’язнення: звинувачення військовому посадовцю

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Окремо обвинувальні акти скеровано до суду щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки. Їм інкримінують ухилення від несення військової служби шляхом обману (ч. 4 ст. 409 КК України).

Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Нагадаймо раніше у Львові викрили викладача, який організував схему для ухилянтів.