У Львові викрили викладача фахового коледжу, який за гроші допомагав чоловікам призовного віку уникнути мобілізації. За даними слідства, він організував цілу схему, завдяки якій абітурієнти могли отримати відстрочку, а потім і «безтурботне» навчання, інформує Завтра.UA.

Цинічна схема за 12 тисяч гривень

За інформацією правоохоронців, викладач одного з коледжів Львова пропонував свої послуги абітурієнтам мобілізаційного віку. За 12 тис. грн він обіцяв «вирішити питання» із зарахуванням до навчального закладу на денну форму навчання. Це дозволяло чоловікам віком від 25 років отримати законну відстрочку від мобілізації.

За попередніми даними, за допомогою цієї схеми до коледжу вступили близько 40 чоловіків.

«Екзамени без відвідування»

Корупційна схема не обмежувалася лише вступом. Підозрюваний також надавав «супровід» своїм «клієнтам». Студенти могли успішно складати залікові та екзаменаційні роботи, не відвідуючи занять. Це давало їм можливість уникнути відрахування і, відповідно, зберегти відстрочку на тривалий період.

Затримання та наслідки

Викладача затримали на гарячому, під час отримання всієї суми за «послугу». Йому оголосили підозру в отриманні неправомірної вигоди, поєднаній з вимаганням, що є злочином, передбаченим ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Наразі йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідчі дії тривають, щоб встановити всіх, хто міг бути причетний до цієї схеми.

