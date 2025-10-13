Службові повноваження перетворив на особистий бізнес: посадовець військової частини на Львівщині підозрюється у перевищенні влади, яке завдало значної шкоди державному бюджету. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі, інформує Завтра.UA.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили заступника командира однієї з військових частин, що дислокується на Львівщині, у масштабній корупційній діяльності. Замість виконання службових обов’язків, військовослужбовці були залучені до приватних робіт на користь посадовця та його знайомих.

Корупційна схема: Бруківка замість військової служби

За даними слідства, заступник командира регулярно “допомагав” знайомому підприємцю, який скаржився на брак робочої сили для укладання бруківки. За його вказівкою, кілька військовослужбовців були «виділені» для роботи на приватного підрядника, фактично ігноруючи виконання військових обов’язків.

Встановлено, що в період з березня по вересень 2025 року ці військовослужбовці, отримуючи повне грошове забезпечення від частини, займалися укладанням бруківки на кількох об’єктах у межах Львівської області. Ці роботи виконувалися на замовлення територіальних громад, з якими підприємець мав укладені договори.

Наразі сума збитків, завданих державному бюджетові через відсутність солдатів на службі, встановлюється судово-економічними експертизами.

Приватні потреби: Ремонт будинку та встановлення пам’ятників

Корупційні зловживання командира не обмежилися співпрацею з підприємцем. Слідство також встановило, що під час своєї відпустки посадовець залучав трьох підлеглих для проведення ремонту у власному будинку на Вінниччині.

Окрім того, використовуючи солдатів як робочу силу, він навіть встановлював пам’ятники на могилах своїх батьків.

Перешкоджання відправленню на фронт

Особливо цинічним є факт, що, за попередньою інформацією, заступник командира перешкоджав виконанню наказу вищого командування щодо відправлення одного із військовослужбовців у район бойових дій. Більше того, він підбурював підлеглого до самовільного залишення військової частини, що є прямим підривом обороноздатності.

Офіційні звинувачення та запобіжний захід

Заступнику командира військової частини повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 1 мільйон гривень. Також його відсторонено від посади.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що офіцер із Донеччини відправив солдатів крутити шаурму, отримуючи за них «бойові» виплати.