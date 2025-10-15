Кількість українців, які шукають захисту в Німеччині, значно зросла після того, як було скасовано заборону на виїзд для працездатних чоловіків віком від 18 до 22 років. За даними Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, що їх наводить видання Welt, тижнева кількість заяв від цієї вікової групи зросла майже вдесятеро, інформує Завтра.UA.

Десятикратне зростання заявок від чоловіків 18-22 років

Речниця Федерального міністерства внутрішніх справ повідомила, що кількість заявок на захист від українських чоловіків віком від 18 до 22 років зросла. Приблизно зі 100 на тиждень до набрання чинності відповідного положення до приблизно 1000 на тиждень наразі. Це різке зростання чітко корелює зі скасуванням обмежень на виїзд для цієї категорії громадян.

Загальне число шукачів захисту зросло вдвічі за літо

Загальна кількість зареєстрованих шукачів захисту з України в Німеччині також суттєво зросла протягом літніх місяців. Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, кількість зареєстрованих українців через систему «Безкоштовно» (EASY) майже подвоїлася:

Травень: 7 961 особа

7 961 особа Серпень: 11 277 осіб

11 277 осіб Вересень: 18 755 осіб

Таким чином, за літо кількість зареєстрованих українських біженців зросла з майже 8 тисяч до понад 18,7 тисячі.

Швидкий доступ до ринку праці та соціальних виплат

Важливо зазначити, що, на відміну від звичайних шукачів притулку, особи, які шукають захисту з України, отримують дозвіл на проживання згідно з параграфом 24 Закону про проживання. Цей статус надає негайний доступ до німецького ринку праці та соціальних виплат, що робить Німеччину привабливим напрямком для українців, які шукають тимчасового чи довгострокового притулку.

Наразі німецька влада утримується від оцінки, наскільки стійким є цей «тимчасовий розвиток подій».

Нагадаємо, раніше Польща зафіксувала сплеск виїзду українців 18-22 років: скільки юнаків вже виїхало.