Польська прикордонна служба зафіксувала різке зростання кількості громадян України віком 18-22 роки, які в’їхали до Польщі у вересні. Згідно з даними, наданими прикордонною службою Польщі у відповідь на запит видання Zaxid.net, порівняно з серпнем, кількість таких в’їздів збільшилася більш ніж у 10 разів, інформує Завтра.UA.

Масштаби міграції: понад 56 тисяч осіб за місяць

За період з 28 серпня по 28 вересня до Польщі в’їхало понад 56 тисяч українців віком 18-22 роки. Це безпрецедентне зростання порівняно з попереднім місяцем і є ключовим акцентом у статистиці прикордонників.

Окрім того, значно зросла й кількість тих, хто виїхав з Польщі до України у цій віковій категорії. Цей показник збільшився у 3,5 раза, і становить понад 19,2 тисячі осіб.

Хоча конкретні причини такого різкого стрибка у статистиці не наводяться, цей віковий діапазон може частково збігатися зі вступниками до вищих навчальних закладів, а також з людьми, на яких можуть поширюватися певні обмеження чи навпаки, які користуються правом виїзду.

Україна не веде офіційну статистику

На тлі зростання даних з Польщі, в Україні не ведеться офіційна статистика щодо кількості чоловіків віком 18-22 роки, які виїхали чи повернулися в країну після введення нових урядових обмежень.

Як пояснили у Державній прикордонній службі України, чинне законодавство не передбачає ведення такої деталізованої статистики.

