Російські війська атакували місто ударними безпілотниками в ніч проти четверга, 16 жовтня 2025 року. Є влучання у житловий будинок та логістичний об’єкт. За попередньою інформацією, одна людина дістала поранення. Про це повідомили у ДСНС України, інформує Завтра.UA.

Удар по житловому будинку та об’єкту логістики

В ніч на 16 жовтня армія РФ здійснила атаку на Ніжин Чернігівської області, використовуючи ударні безпілотні літальні апарати (БПЛА), ймовірно, типу “Шахед”.

Один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок, що спричинило пожежу на місці удару. Крім того, БПЛА поцілили в один із логістичних об’єктів міста.

Одна людина поранена

За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки одна людина дістала поранення.

На місцях подій негайно розпочали роботу всі відповідні служби, включаючи ДСНС, для ліквідації наслідків ударів та надання допомоги постраждалим.

Масована нічна атака по Україні

Нічна атака на Ніжин була частиною більш широкої комбінованої атаки армії РФ по території України із застосуванням ракет та ударних БПЛА.

Впродовж ночі повітряна тривога охоплювала більшість регіонів країни. Повідомлялося про рух “Шахедів” у напрямках Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Миколаївщини та Одещини.

Зокрема, вночі також лунали вибухи в Харкові та Полтаві, куди, за попередженням Повітряних сил, рухалися ракети. Також по всій Україні кілька разів оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача МіГ-31К.

