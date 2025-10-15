Ексочільник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич «Тавр» в інтерв’ю виданню «Українська правда» висловив свою думку щодо стратегічних напрямків наступальних дій російських військ та ресурсів ворога. Він вважає, що Росія обрала два ключові напрямки для просування, а також застерігає від недооцінки людського потенціалу ворога, інформує Завтра.UA.

«Безлім по людях» у Росії – факт, який треба усвідомити

Богдан Кротевич наголошує на невичерпності людського ресурсу в Росії, закликаючи українське командування назавжди зрозуміти цей факт:

«Ми кажемо, що в них безлім по людях, і це факт – це назавжди повинні зрозуміти всі наші генерали: що в Росії люди ніколи не закінчаться».

Він також висловився проти ідеї, що проста перевага у кількості вбитих росіян приведе до перемоги: «Я абсолютний противник ідеї, що, якщо ми просто будемо вбивати більше росіян, ніж вони будуть вбивати нас, ми переможемо. Ні, ніколи ми не переможемо так».

Два стратегічні напрямки наступу

За словами «Тавра», росіяни, маючи величезний ресурс, обирають стратегічні напрямки для наступу. Наразі він бачить два основні вектори просування:

Добропільський напрямок Лиманський напрямок

«Зараз те, що я бачу, вони обрали два основні напрямки – це Добропільський, і я вважаю, що вони вирішили по-серйозному наступати на Лиманський напрямок, щоб оточити Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов’янськ».

Оточення великих міст вогневим контролем

Кротевич зазначає, що противник вже наближається до фактичного оточення цих міст за допомогою вогневого контролю, навіть без повного захоплення територій:

«І виглядає так, що вогневим контролем вони майже їх оточили. Тобто, звичайно, вони не захопили територію, але ми знаємо, що траса Ізюм – Слов’янськ уже не проїзна. І вони поступово це все закривають».

