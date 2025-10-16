Американський лідер Дональд Трамп розглядає можливість створення “Фонду перемоги для України”. Він фінансуватиметься за рахунок запровадження нових високих мит на китайські товари. Про це повідомляє видання The Telegraph, посилаючись на плани, представлені європейським союзникам, інформує Завтра.UA. Ініціатива спрямована на посилення військового потенціалу Києва та максимальний економічний тиск на Росію.

Фінансування зброї через китайські тарифи

Згідно з планами, які були представлені європейським колегам міністром фінансів США Скоттом Бессентом напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 17 жовтня. Кошти з цього фонду підуть на закупівлю озброєння для української армії. Зокрема, йдеться про далекобійні ракети Tomahawk, якщо європейські союзники підтримають ініціативу.

Ключовим елементом плану є запровадження 500% ставки на китайські товари. Це, як зазначає видання, має забезпечити надходження коштів для посилення військового потенціалу Києва. Міністр оборони США Піт Гегсет підкреслив, що Сполучені Штати готові надати унікальну військову допомогу, яка дасть змогу Україні “досягти миру через силу”.

Економічний тиск на Росію через Китай

Ця ініціатива має на меті створити максимальний економічний тиск на диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки російська військова машина значною мірою залежить від підтримки Китаю.

Раніше європейські країни відхилили пропозиції санкцій проти Китаю через закупівлі російської нафти, не бажаючи вважати Пекін ворогом, додають джерела The Telegraph. Новий план Трампа пропонує обійти цю обережність, спрямувавши митні надходження безпосередньо на підтримку України.

Хоча Трамп раніше заявляв, що Зеленський “не має карт для військової перемоги”, останнім часом він дедалі більше наполягає на жорсткій підтримці України, що підтверджується цією новою, рішучою пропозицією.

Раніше стало відомо, що Зеленський та Трамп готують пакет “наближення завершення війни”: Tomahawk і наступ.