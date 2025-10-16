Американський лідер Дональд Трамп анонсував розмову з українським колегою Володимиром Зеленським, заплановану на п’ятницю, 17 жовтня. Ключовою темою стане обговорення планів Збройних Сил України щодо можливого наступу. Трамп підкреслив, що остаточне рішення буде за ним, інформує Завтра.UA.

Обговорення наступу ЗСУ: «Нам доведеться прийняти рішення»

Про це американський лідер заявив під час пресконференції у Білому домі у середу, 15 жовтня. За його словами, основна увага під час розмови буде приділена перебігу війни та підготовці українських сил.

«Ми говоритимемо з ним про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ. Я ухвалю рішення з цього приводу. Але вони хотіли б розпочати наступ — ви це знаєте. І нам доведеться прийняти рішення», — сказав Трамп.

Заклик до Путіна: «Припинив вбивати українців і росіян»

Дональд Трамп також озвучив головну вимогу Сполучених Штатів до російського диктатора Володимира Путіна.

«І все, чого ми хочемо від президента Путіна, щоб він припинив це: припинив вбивати українців і припинив вбивати росіян, тому що він вбиває багато росіян. Це не додає йому авторитету. Це війна, яку він мав виграти за тиждень, а зараз вона триває вже четвертий рік», — наголосив президент США.

Майбутня зустріч та Tomahawk

Зустріч президентів США та України запланована 17 жовтня у Білому домі. На цій зустрічі, як очікується, обговорюватиметься можливе постачання Україні ракет Tomahawk.

Сам Володимир Зеленський підтвердив підготовку до переговорів з Дональдом Трампом, висловивши сподівання, що вони можуть «наблизити завершення війни».