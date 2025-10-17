У ніч на 17 жовтня російські терористи здійснили масовану атаку на Кривий Ріг за допомогою ударних безпілотників. У місті пролунало близько десяти потужних вибухів, що спричинило значні руйнування цивільної інфраструктури. Дим було видно з усіх районів міста, а небо над ним стало червоним від пожеж, інформує Завтра.UA.

Близько десяти вибухів і червоне небо над містом

За наявною інформацією, мешканці Кривого Рогу чули близько десяти вибухів унаслідок атаки. Після вибухів над містом піднялися клуби диму, видимі з усіх районів, що свідчить про серйозність завданих ударів. Очевидці повідомляли, що небо над містом набуло червоного відтінку через пожежі на місцях влучань.

На початку атаки керівник воєнної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул написав: «Кривий Ріг. Масована шахедна атака. Вже понад 10 вибухів та понад 10 шахедів над містом. Працює ППО. Бережіть себе та своїх близьких».

Цей черговий акт агресії Росії концентрується на знищенні саме цивільної інфраструктури, що є частиною систематичного терору, який Кремль веде проти України.

Реакція Президента: Системний терор проти енергетики

Президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні 17 жовтня прокоментував чергову російську атаку, акцентувавши увагу на її систематичному характері.

«Для Росії жодних змін: вона і зараз тероризує життя в Україні. Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі. Ще десятки ударних дронів були в небі. Зафіксовані також і ракети», – заявив Президент.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує щоденний терор, особливо проти енергетичної інфраструктури країни.

«Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней – саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики», – зазначив він.

«Острів небезпек»: Загроза для Європи

Президент України підкреслив, що мета Росії – перетворити українську частину Європи на «острів небезпек і знущань з життя людей».

«Він наголосив, що Росія прагне перетворити українську частину Європи на «острів небезпек і знущань з життя людей», однак цього не можна допустити», – йдеться у зверненні.

Зеленський також наголосив, що справжньою ознакою готовності Росії до миру є не порожні слова, а реальне та повне припинення ударів, обстрілів та вбивств українців.

Нагадаймо, вчора РФ вдарила ракетами та дронами по 5 областях: Вибухи у Ніжині, Харкові, Полтаві, є влучання в багатоповерхівку.