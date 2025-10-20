Перебої з постачанням бензину та дизельного палива в Росії досягли критичного рівня, охопивши 68 із 83 регіонів, що становить 84% країни. Ситуація посилюється ударами по нафтовій інфраструктурі та обмеженнями навіть у ключових нафтовидобувних центрах, викликаючи паніку серед водіїв та загрожуючи логістиці, інформує Завтра.UA.

Географія дефіциту розширюється: нові регіони та особлива криза

За останніми даними економічного оглядача Станіміра Добрева, дефіцит пального зафіксовано вже у переважній більшості регіонів РФ. Проєкт Tochnyi, що моніторить ситуацію на АЗС, зазначає, що до списку регіонів із перебоями додалися чотири нові: Ямало-Ненецький автономний округ, Тува, Удмуртія та Курганська область.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України, за повідомленнями, виглядає “особливо критичною”. Загалом, з початку кризи автозаправки у багатьох регіонах порожніють, а ціни на бензин і дизель стрімко зростають, що є прямим наслідком не лише внутрішніх проблем, але й безперервних ударів по енергетичній та паливній інфраструктурі РФ.

Тюмень: абсурд нафтового центру

Особливо абсурдною ситуація стала у Тюмені, одному з головних центрів російського нафтовидобутку. На місцевих заправках запроваджено жорсткі обмеження на продаж – до 30 літрів на одну людину.

Паралельно, ціни на бензин перевищили 70-80 рублів за літр, тоді як ще кілька місяців тому вони не перевищували 50-55 рублів. Це підкреслює глибину кризи, оскільки навіть у регіонах, де видобувається паливо, громадяни стикаються з його гострою нестачею та ціновим шоком.

Черги, обмеження та зміна звичок

На заправках мереж “ТПК”, “Газпромнефть” та “Кондор” спостерігається гострий дефіцит. Водії змушені стояти у довгих чергах або відвідувати кілька АЗС поспіль, щоб заправити авто. Навіть попри обмеження, багато хто намагається обійти їх, використовуючи мобільні застосунки або заправляючись кілька разів підряд, хоча персонал АЗС ретельно контролює ситуацію.

Місцеві жителі вже змушені коригувати свої плани і звички. “Поїхала на одну заправку – черга, на другу – те саме. На третій бензин дорожчий на 10 рублів. Увечері скасувала поїздку у відпустку”, – ділиться мешканка Ірина, ілюструючи вплив дефіциту на повсякденне життя.

Загроза для бізнесу та логістики

Дефіцит пального вже відчувають не лише приватні водії, а й критично важливі сектори економіки: служби доставки, перевізники та аграрний сектор. Перебої з бензином та дизелем загрожують зупинкою логістики, затримками постачання товарів та, як наслідок, зростанням витрат для бізнесу та інфляції. Економічні наслідки паливної кризи в РФ лише починають проявлятися у повній мірі.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що атаки дронів вивели з ладу чверть нафтопереробки РФ – країна захлинається від дефіциту пального.