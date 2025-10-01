Криза на російському паливному ринку, спричинена масованими ударами українських дронів по нафтопереробних заводах (НПЗ), сягнула історично безпрецедентних масштабів. Як пише російське агентство РБК з посиланням на дані аналітичного агентства “Сіала”, станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювало 38% потужностей первинної переробки нафти, що становить 338 тисяч тонн на добу, інформує Завтра.UA.

Історичний максимум простоїв

Масштаб простоїв на російських НПЗ став найвищим за всю історію спостережень, перевершивши попередній рекорд серпня (23%, або 206 тисяч тонн на добу), а також показники травня 2022 року та травня 2020 року.

За підрахунками “Сіали”, близько 70% простоїв стали прямим наслідком атак безпілотників. На кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть потужностей російської нафтопереробки, що дорівнює близько 236 тисяч тонн на добу.

Ключові НПЗ зупинені

З початку серпня було уражено понад два десятки великих нафтозаводів на території РФ. Тільки у вересні після нальотів БПЛА зупинили випуск ще чотири російські НПЗ. Серед них:

“КИНЕФ” у Ленінградській області, що є другим за потужністю в Росії (зупинився 14 вересня).

у Ленінградській області, що є другим за потужністю в Росії (зупинився 14 вересня). Рязанський НПЗ “Роснефти” , один із топ-5 найбільших (зупинився 5 вересня).

, один із топ-5 найбільших (зупинився 5 вересня). Новокуйбишевський НПЗ (зупинив переробку з 20 вересня).

(зупинив переробку з 20 вересня). Астраханський ГПЗ “Газпрому” (зупинився 22 вересня).

Наслідки: Дефіцит пального та зростання цін

Сукупний обсяг потужностей, доступних для виробництва бензину та дизпалива, впав на 6% у серпні та ще на 18% у вересні. У результаті, виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання, повідомило джерело “Коммерсанту”.

Паливна криза найболючіше вдарила по Далекому Сходу та Криму, де з початку тижня заборонили продаж понад 30 літрів бензину “в одні руки”. Загалом понад 20 регіонів РФ зіткнулися з нестачею пального.

Ремонт та інфляційні ризики

Економіст Владислав Іноземцев зазначає, що російські нафтові компанії мало що можуть зробити, щоб швидко пом’якшити кризу. Ремонт постраждалих заводів може тривати місяцями, особливо з огляду на санкції, які заборонили постачання західного обладнання. Замінити його китайськими аналогами швидко неможливо.

Для боротьби з дефіцитом уряд Росії заборонив вивезення бензину з країни та скасував ввізні мита на пальне на рівні ЄАЕС для закупівель за кордоном.

Водночас, бензинова криза загрожує російській економіці розгоном інфляції. Оптові ціни на пальне з початку року підскочили більш ніж на 40%, а зростання роздрібних цін б’є рекорди за останні 7 років. “Подорожчання палива неминуче підвищує витрати у сільському господарстві, транспорті та логістиці, трансформуючись у зростання цін на продукти та товари першої необхідності”, — пояснює аналітик Володимир Чернов.

