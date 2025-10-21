Рим змінює позицію: Італія готова оплатити зброю США для Києва через програму PURL, щоб підтримати оборону України та уникнути відсторонення від ключової ініціативи союзників. Італія висловила готовність оплатити закупівлю американської зброї для України в рамках спеціальної програми закупівель (PURL). Це є важливим кроком для зусиль Києва щодо відбиття повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів, інформує Завтра.UA.

Пропозиція Міністра Оборони

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто зробив цю пропозицію минулого тижня на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, повідомили анонімні джерела, обізнані з цим питанням. Переговори щодо цієї ініціативи є закритими.

На численні запити про коментарі від Bloomberg Міністерство оборони Італії не відповіло.

Програма PURL: Фінансування критично важливої зброї

Програма, відома як PURL (Program for Urgent Requirements and Logistics), дозволяє Києву купувати озброєння, зокрема вкрай необхідні протиракетні системи Patriot, а оплачують їх переважно європейські партнери.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте минулого тижня підтвердив, що понад половина з 32 країн-членів Альянсу погодилися виділити кошти на допомогу Україні в придбанні американської зброї. Країни Балтії та Північної Європи раніше також заявляли, що працюють над новим пакетом допомоги.

Києву до вересня вдалося забезпечити близько $2 мільярдів фінансування від шести країн, проте це значно менше від бажаних обсягів, особливо з огляду на посилення атак Москви на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Зміна позиції Риму

Італія спочатку виступала проти участі у програмі PURL, стверджуючи, що для України є інші шляхи постачання зброї. Однак, за словами джерел, зміна позиції частково була зумовлена побоюванням, що Італія може бути відсторонена, якщо в програмі почнуть домінувати деякі союзники.

Пошук нового фінансування для України, яка вже майже четвертий рік поспіль протистоїть вторгненню Росії, стає дедалі актуальнішим. Військова допомога Києву значно сповільнилася влітку після того, як США заявили, що більше не оплачуватимуть зброю, що змусило європейських союзників шукати альтернативи.

Постійна підтримка попри обмеження

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні продовжує підтримувати Україну, незважаючи на обмежені фіскальні можливості своєї країни.

Рим вже працював над щонайменше 10 пакетами військової допомоги для України. Внесок Італії включав надання обладнання протиповітряної оборони, такого як батареї SAMP/T, повідомили джерела. Вміст цих пакетів засекречено.

Нагадаймо, раніше США зняли обмеження на військову допомогу Європи Україні.