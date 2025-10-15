Відтепер для Європи більше не існує неформальної “стелі” на обсяги військової допомоги Україні, яку встановлювали Сполучені Штати Америки. Посол України при НАТО Альона Гетьманчук повідомила журналістам у Брюсселі, що адміністрація США змінила своє ставлення. Америка перейшла від обмежень зусиль партнерів до їхнього активного заохочення у підтримці Збройних Сил України, інформує Завтра.UA.

Від обмежень до заохочення

За словами Гетьманчук, зараз вона не відчуває тих обмежень у підтримці України, які встановлював Білий дім раніше. І які діяли для інших партнерів. Посол провела паралель між двома американськими адміністраціями:

“За Байдена європейським союзникам виставлялася певна стеля у форматах допомоги, і інші країни мали впиратись у цю стелю, але в жодному разі не перестрибувати її,” – пояснила вона.

“Зараз навпаки – адміністрація Трампа заохочує європейців показати, що вони готові зробити для власної безпеки і в питаннях підтримки України,” – наголосила Гетьманчук.

Американська допомога залишається незамінною

Водночас, посол підкреслила, що зміна підходу не означає, що європейська допомога може повністю замінити американську військову підтримку. Вона наголосила, що у США є унікальні види озброєння:

Існують озброєння, які інші країни не можуть перекрити. Кількість та доступність: Американські склади мають необхідні обсяги зброї, які можуть бути швидко доставлені в Україну.

Пріоритет – фінансування закупівлі через PURL

У зв’язку з цим, Україна у всіх контактах з партнерами, включно із зустріччю міністрів оборони НАТО у Брюсселі, на яку запрошений український міністр оборони Денис Шмигаль, пріоритетно ставить питання про фінансування закупівлі зброї в США за програмою PURL.

“І коли партнери європейські бачать [у поясненнях України], що по деяких позиціях через PURL ми закриваємо 90% чи навіть більше, то для них це серйозний аргумент розглянути свій внесок в ініціативу,” – заявила Гетьманчук.

На тлі цих зусиль, посол США при НАТО Метью Вітакер у вівторок повідомив, що оголошення про нові поставки зброї Україні в рамках PURL прозвучать вже цього тижня.

