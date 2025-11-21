19 обшуків і сотні доказів: в Україні розкрито масштабну інвестиційну аферу

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття організованої злочинної групи, яка шахрайським шляхом привласнювала кошти громадян країн ЄС під виглядом «інвестицій». Спільна операція українських правоохоронців та європейських партнерів дозволила припинити діяльність кол-центру, що працював на багатомільйонні розводкиі, інформує Завтра.UA.

Цинічна схема: фейкові інвестиції та віртуальні прибутки

За даними слідства, 31-річний уродженець Донеччини разом із двома спільниками створили кол-центр та кілька фейкових “інвестиційних платформ”. Вони обіцяли громадянам ЄС швидкі та вигідні доходи, виманюючи все більше грошей — при цьому не маючи наміру повертати жодного євро.

25 потерпілих були ошукані на суму близько 250 тисяч доларів США. Схема діяла системно та професійно: спеціальні скрипти для операторів, налаштована CRM, виведення коштів через заплутані маршрути.

19 обшуків у Києві: вилучені докази масштабної шахрайської мережі

Лише за минулу добу в столиці було проведено 19 обшуків. Правоохоронці вилучили:

переписки учасників групи,

CRM-системи,

персональні дані іноземних потерпілих,

комп’ютерну техніку,

значні суми готівки.

Слідчі дії підтверджують: група діяла організовано та тривалий час працювала на обман громадян ЄС.

Підозри та арешти: шахраї відповідатимуть за законом

Трьом учасникам групи вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.

Прокурори подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою. Паралельно встановлюються інші особи, причетні до цієї схеми.

Міжнародна співпраця: шахраї більше не сховаються

Руслан Кравченко наголосив: ця справа — доказ того, що міжнародне співробітництво працює ефективно.

“Кордон більше не є інструментом, щоб сховатися від правосуддя. Хто обманює людей в Україні чи за її межами — відповідатиме і тут, і в Європі”.

Україна продовжує спільно з партнерами з ЄС ліквідовувати транснаціональні схеми, спрямовані на обман та привласнення коштів громадян.

