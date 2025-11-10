Афера на мільярди: високопосадовці ПЕК “списали” нафтопродукти прикриваючись війною

Посадовці нафтопереробного підприємства організували відчуження паливно-мастильних матеріалів на мільярди гривень, прикриваючись фіктивними договорами, інформує Завтра.UA.

Міжнародний розшук та затримання

Правоохоронні органи, діючи за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, успішно затримали ключового підозрюваного у справі про заволодіння майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), який тривалий час переховувався за кордоном і перебував у міжнародному розшуку.

Зловмисника, якому у 2024 році було повідомлено про підозру, вдалося затримати 7 листопада 2025 року. Суд, за клопотанням прокурорів, вже обрав йому запобіжний захід. Це затримання стало важливим кроком у розслідуванні масштабної корупційної схеми, що завдала колосальних збитків державному паливно-енергетичному сектору.

Схема розкрадання: договори з «відтермінуванням»

Згідно з даними слідства, у період з 2017 по 2022 роки низка посадових осіб нафтопереробного підприємства, діючи у змові з афілійованими комерційними структурами, розробила та реалізувала цинічну схему незаконного відчуження паливно-мастильних матеріалів.

Механізм відчуження: Нафтопродукти передавалися комерційним структурам без фактичної оплати.

Легалізація та продаж: Після цього паливно-мастильні матеріали продавалися третім сторонам, а кошти від їхньої реалізації осідали на рахунках безпосередніх учасників корупційної схеми.

Цинічне прикриття: Для маскування незаконної діяльності використовувалися фіктивні договори. Умови цих угод передбачали відтермінування платежів на неймовірно тривалий термін — «до двох років після завершення воєнного стану». Цей пункт договору прямо вказує на намір уникнути відповідальності та розрахунку в найближчій перспективі, прикриваючись складною ситуацією в країні.

Колосальні збитки

Внаслідок функціонування цієї корупційної мережі, паливно-енергетичному підприємству завдано збитків на понад 5,8 мільярда гривень. Ця сума підкреслює особливий масштаб зловживань та руйнівний вплив корупції на економічну безпеку держави.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці мають на меті не лише притягнути до відповідальності всіх учасників схеми, але й забезпечити відшкодування завданих державному підприємству збитків.

Нагадаймо, раніше було викрито кричущу корупцію на $200-мільярдному стратегічному підприємств і «Енергоатомом».