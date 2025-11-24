Скандал у Чехії: “дружня” компанія заробила 656 мільйонів на війні в Україні

Компанія Reactive Drone придбала китайські безпілотники за 36 мільйонів крон, а ЗСУ заплатили за них 692 мільйони крон. Правоохоронці розслідують справу про ухилення від сплати податків, інформує Завтра.UA.

Розслідування виявило величезну націнку

Журналісти Radiožurnál з’ясували, що чеська компанія Reactive Drone за два роки продала українській армії китайські дрони на суму 692 мільйони крон, хоча закупила їх лише за 36 мільйонів крон. Це означає, що націнка на продажі сягала майже 95%.

Розслідування, розпочате Національним центром боротьби з організованою злочинністю щодо ухилення компанією від сплати податків, ненавмисно виявило ще одну проблему – надзвичайно високу маржу, з якою компанія постачала дрони Києву.

За даними джерел, знайомих з розслідуванням, у 2023 році компанія Reactive Drone продала дрони вдесятеро дорожче за закупівельну ціну, а наступного року – вже у двадцять разів дорожче.

Справа про ухилення від сплати податків

Reactive Drone, створена в червні 2022 року, заборгувала щонайменше 130 мільйонів крон податків. Детективи звинуватили генерального директора та бухгалтера компанії, а також саму компанію в ухиленні від сплати податків.

Правоохоронці вважають, що підозрювані намагалися штучно зменшити базу оподаткування, використовуючи накладні на товари, які насправді не отримували.

Крім того, більшу частину коштів від продажу дронів — 638 мільйонів крон — компанія перерахувала на китайські рахунки. При цьому, висока рентабельність сама по собі не є злочином, зазначають журналісти.

Арешт коштів та підозрюваних

У зв’язку зі справою поліція провела масштабний рейд, вилучивши бухгалтерську документацію та інші докази. У співпраці з Фінансово-аналітичним управлінням з рахунків компанії було вилучено близько 384 мільйонів крон у кронах та доларах.

Речник штаб-квартири Ярослав Ібегей підтвердив, що сума збитків, завданих державному бюджету, може зрости під час подальшого розслідування. Поліція заявила, що вилучених коштів достатньо, щоб відшкодувати завдані державі збитки у повному обсязі.

Керівник компанії наразі перебуває під вартою. Його співобвинувачена бухгалтерка, за даними джерел Radiožurnal, визнала свою роль у справі та перебуває на волі.

Офіційна штаб-квартира компанії розташована у житловому будинку в празькому районі Черний Міст. Проте, як з’ясувалося, це лише віртуальний головний офіс, і жоден із мешканців не знає представника компанії.

Адвокат обвинуваченого керівника відмовився від коментарів, посилаючись на відсутність дозволу клієнта.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що ексміністр і спільники обікрали українців на 90 млн грн.