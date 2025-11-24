Ексміністр і спільники обікрали українців на 90 млн грн

Офіс Генпрокурора передав до суду обвинувальний акт щодо 21 особи, які брали участь у масштабній схемі розкрадання коштів вкладників комерційного банку. Серед підозрюваних — колишній міністр вугільної промисловості, ексзаступник міністра палива та енергетики, колишній народний депутат та їхні спільники, інформує Завтра.UA.

За даними слідства, після придбання комерційного банку організатор розробив механізм системного пограбування вкладників. Він залучив до оборудки керівництво банку, членів наглядової ради, топменеджмент структурних підрозділів, приватних підприємців, оцінювачів та державних реєстраторів.

Корупційна схема: кредити під неіснуюче майно

Суть махінації полягала у видачі завідомо безповоротних кредитів під заставу об’єктів, яких насправді не існувало. Фіктивне майно — нібито великі приміщення у центральних районах Києва та Харкова — мало створити ілюзію платоспроможних позичальників.

Кредитні кошти переказувалися на підконтрольні бізнес-структури, де використовувалися для фінансування побічних проєктів організатора: будівництва заводів і ТЕЦ, підтримки роботи вугільної шахти, а також купівлі елітних автомобілів та нерухомості.

Банківська безпека «підмахувала» неіснуючі застави

Працівники управління банківської безпеки щороку складали фіктивні акти перевірки заставного майна — попри те, що цього майна не існувало в природі. Це дозволяло роками підтримувати корупційну схему та виводити гроші вкладників без будь-яких гарантій повернення.

Банк збанкрутував, вкладники залишилися без грошей

Через відсутність реального забезпечення та виконання кредитних договорів у 2021 році банк було визнано неплатоспроможним. Установа більше не могла виконувати свої зобов’язання перед клієнтами — люди втратили свої депозити та можливість розрахуватися за платіжними документами.

Арештоване майно фігурантів: елітні квартири, будинки та авто

Для компенсації збитків держава наклала арешт на:

12 квартир у Києві ,

, 5 приватних будинків загальною площею понад 2000 кв. м,

загальною площею понад 2000 кв. м, земельні ділянки ,

, 12 елітних автомобілів ,

, 12 машиномісць ,

, корпоративні права афілійованих компаній.

Що загрожує фігурантам

Максимальне покарання за розтрату майже 90 мільйонів гривень у складі організованої групи — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань.

Нагадаймо, раніше стало відомо про 19 обшуків і сотні доказів: в Україні розкрито масштабну інвестиційну аферу.