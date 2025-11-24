Викрито “торгівлю правосуддям”: суддя з Одеси виносив “потрібні” рішення за гроші

СБУ, НАБУ та САП викрили на хабарі в 10 тисяч доларів суддю Приморського суду Одеси Дениса Донцова та адвокатку, яка є його близькою родичкою. Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро України провели спільну операцію з нейтралізації корупційної схеми, яка діяла у судовій сфері портового міста, де фігуранти пропонували «потрібні» судові рішення за грошову винагороду, інформує Завтра.UA.

За даними слідства, фігуранти «торгували» судовими рішеннями. Вони запропонували відповідачу у цивільній справі забезпечити ухвалення «потрібного» рішення. Вартість цієї незаконної «послуги» становила 10 тисяч американських доларів.

Механізм хабаря та затримання «на гарячому»

Схема передбачала передачу неправомірної вигоди двома частинами: перша частина як «аванс» до розгляду справи, а друга — безпосередньо перед ухваленням рішення.

Співробітники СБУ та НАБУ задокументували злочинну діяльність та викрили зловмисників «на гарячому» під час передачі останньої частини хабаря. Це викриття підкреслює проблему системної корупції в судовій сфері, яка руйнує правові засади держави.

Підозра, запобіжні заходи та загроза ув’язнення

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 27, частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України (закінчений замах на підбурювання до пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вже обрав запобіжні заходи у вигляді застави: для судді Донцова – 1,2 мільйона гривень, а для адвокатки – 514 тисяч гривень.

Зловмисникам загрожує покарання до 8 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна. Комплексні заходи проводилися під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Триває розслідування.

Раніше стало відомо, що ексглава «Блакитного палива» піде під суд за крадіжку газу на понад 250 млн грн.