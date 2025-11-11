Ексглава «Блакитного палива» піде під суд за крадіжку газу на понад 250 млн грн

Прокуратура Черкаської області завдала удару по економічній корупції, скерувавши до суду обвинувальний акт проти колишнього очільника приватного товариства «Блакитне паливо». Його звинувачують у безпрецедентному зловживанні службовими повноваженнями, що призвело до грабіжницької крадіжки державного природного газу та завдало державі шкоди на астрономічну суму — понад 251 мільйон гривень, інформує Завтра.UA.

Цинічне ігнорування закону попри відключення

Згідно з даними слідства, корупційна схема набула чинності після того, як у січні 2023 року підприємству, через наявні борги, було припинено постачання природного газу. Це сталося цілком законно, однак екскерівник вирішив проігнорувати це рішення.

Замість того, щоб вжити законних заходів, розрахуватися з боргами чи укласти нові договори на постачання, обвинувачений організував подальше незаконне споживання державного ресурсу.

Держава втратила чверть мільярда гривень

У період із лютого по червень 2023 року з газорозподільної системи було незаконно відібрано понад 10 мільйонів кубометрів газу.

Ці злочинні дії ексголови правління приватного товариства «Блакитне паливо» спричинили державі збитки, які за попередніми оцінками, становлять понад 251 мільйон гривень. Це яскравий приклад кричущого розкрадання державних активів в особливо великих розмірах.

Справа передана до суду

Екскерівнику інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України (Зловживання повноваженнями службовою особою приватного підприємства, що завдало тяжких наслідків державним інтересам).

Наразі розслідування завершено, і обвинувальний акт скеровано до суду. Очікується, що судовий процес визначить міру відповідальності за заподіяні державі багатомільйонні збитки, що стало наслідком особистої корупційної вигоди обвинуваченого.

