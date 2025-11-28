НАБУ і САП проводять обшуки у керівника ОП Андрія Єрмака: що відомо

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснюють слідчі дії у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Обшуки проходять у його помешканні в урядовому кварталі, інформує Завтра.UA.

У НАБУ та САП підтвердили, що дії санкціоновані та проводяться в межах кримінального розслідування. Деталі справи поки не розголошують.

Єрмак: “Повністю сприяю слідству”

Сам Андрій Єрмак підтвердив факт обшуків, заявивши, що надає правоохоронцям повний доступ і не чинить жодних перешкод.

“Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці — мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку — повне сприяння”, — зазначив керівник ОП.

Деталі розслідування — пізніше

Антикорупційні органи обіцяють оприлюднити подробиці після завершення первинних слідчих дій.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що «смотрящі» керували «Енергоатомом»: викрито кричущу корупцію на $200-мільярдному стратегічному підприємстві.