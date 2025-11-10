«Смотрящі» керували «Енергоатомом»: викрито кричущу корупцію на $200-мільярдному стратегічному підприємстві

Правоохоронні органи провели масштабну операцію з викриття злочинної організації, яка систематично розкрадала державні кошти у сфері енергетики, працюючи під прикриттям стратегічного підприємства – НАЕК «Енергоатом». За даними слідства, ключовим напрямком діяльності злочинців було вимагання 10-15% «відкатів» від вартості контрактів у комерційних контрагентів, інформує Завтра.UA.

Кричуща корупція: схема «відкатів» у стратегічному підприємстві

Злочинна організація, очолювана впливовим керівником, побудувала стійку та цинічну схему збагачення за рахунок одного з найважливіших енергетичних активів країни. Підприємство з річним доходом понад 200 мільярдів гривень стало об’єктом систематичної корупції.

Суть схеми полягала у нав’язуванні контрагентам «Енергоатому» умов сплати неправомірної вигоди. Фактично, за будь-який контракт, поставлену продукцію чи надану послугу, комерційні структури мали віддати від 10% до 15% його вартості.

Метод «шлагбаум»: примус та блокування платежів

Для забезпечення безперебійного надходження коштів зловмисники використовували тактику, що отримала цинічну назву «шлагбаум».

Суть методу: Контрагентів ставили перед вибором: або сплатити вимаганий «відкат», або зіткнутися з блокуванням платежів за вже надані послуги/поставлену продукцію, а також ризиком позбавлення статусу постачальника для державної компанії. Таким чином, корупційна «данина» була обов’язковою умовою для ведення бізнесу з «Енергоатомом».

Ключові фігури: ланцюг впливу від ФДМУ до міністерства

До реалізації кримінальної схеми було залучено осіб із високим рівнем доступу та службовими зв’язками, що забезпечувало організації безперешкодне функціонування:

Організатор: Керівник злочинної організації. Службовий зв’язківець: Колишній заступник керівника Фонду державного майна, який згодом обійняв посаду радника міністра енергетики. Виконавча ланка: Колишній правоохоронець, який на момент викриття обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Використовуючи свій вплив у Міністерстві та державній компанії, ця група забезпечувала повний контроль над:

Кадровими рішеннями

Процесами закупівель

Рухом фінансових потоків

«Смотрящі» замість директорів: управління стратегічним активом

Найбільш обурливим фактом, виявленим у ході розслідування, стало те, що фактичне управління стратегічним підприємством здійснювалося не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень.

Вони узяли на себе роль так званих «смотрящих», повністю підмінивши собою легітимний менеджмент та перетворивши державну компанію на інструмент приватного збагачення.

Триває документування всіх епізодів злочинної діяльності та вирішується питання про оголошення підозр усім причетним особам.

Раніше стало відомо про гучний корупційний скандал: Ексглава «Укренерго» та львівський бізнесмен підозрюються у шахрайстві на десятки мільйонів гривень.