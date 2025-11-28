ЗСУ за тиждень звільнили 11,5 км² у Покровську: росіяни змушені кидати резерви

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про чергову робочу поїздку на Покровський напрямок, де провів нараду з командирами частин і підрозділів, що виконують бойові завдання в регіоні. За його словами, оборона Покровська, Мирнограда та прилеглих територій розглядається комплексно, з урахуванням оперативної обстановки та потреб фронту, інформує Завтра.UA.

Завдання незмінні: нищити ворога та блокувати його логістику

Сирський наголосив, що українські сили продовжують утримувати позиції, виявляти й знищувати російські підрозділи, перекривати логістичні маршрути окупантів та ефективно протидіяти росіянам у повітрі.

Особливу увагу приділено стримуванню спроб штурмів малими піхотними групами, які ворог активно застосовує на цій ділянці фронту.

За тиждень у Покровську очищено понад 11,5 км²

За словами Головнокомандувача, протягом останнього тижня підрозділи ЗСУ провели масштабні дії безпосередньо в межах Покровська — здійснили пошук та знищення противника на площі близько 11,5 квадратних кілометрів.

Втрати примусили російську армію перекидати в район Покровсько-Мирноградської агломерації свій оперативний резерв. Окупанти намагаються міняти напрямки атак та застосовують тактику інфільтрації, зокрема маскування під цивільних.

Посилення українських сил та координація резервів

Під час наради обговорили додаткове підсилення українських підрозділів і питання узгодженого використання резервів. Командування приділяє особливу увагу просуванню українських штурмових груп та створенню умов для їхнього ефективного наступу.

Логістика, евакуація та збереження життя військових

Сирський повідомив, що за напрямком триває робота над утриманням наявних та облаштуванням нових логістичних маршрутів. Пріоритетом залишається забезпечення угруповання всім необхідним та швидка медична евакуація поранених.

«Маємо не лише тримати позиції, а й зберігати життя і здоров’я наших захисників і захисниць», — наголосив Головнокомандувач.

Спільна оборона Донеччини

Олександр Сирський підкреслив, що українські сили продовжують діяти спільно та скоординовано.

«Працюємо пліч-о-пліч в обороні української Донеччини. Слава Україні!» — підсумував він.

