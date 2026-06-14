Мочанов закликав реформувати систему підготовки водіїв після ДТП в Києві

Віцепрезидент Автомобільної федерації Олексій Мочанов. Фото: dzyga.biz

В Україні необхідно переглянути підходи до навчання майбутніх водіїв та зробити акцент на реальних навичках керування транспортом. Чинна система, на думку експертів, не дає належної оцінки готовності людини до участі в дорожньому русі. Питання якості підготовки водіїв знову постало після резонансної смертельної ДТП у Києві.

Про це в ефірі “Київського часу” заявив віцепрезидент Автомобільної федерації України Олексій Мочанов.

Мочанов пояснив, чому на дорогах стаються трагедії

За словами Мочанова, протягом багатьох років підготовка водіїв фактично зводилася до складання іспитів, а не до набуття практичних навичок безпечного керування автомобілем чи мотоциклом.

“Ці 30 років ніхто не вчив людей їздити, їх тільки готували здачі екзаменів в ДАІ, зараз у сервісних центрах. Ми знаємо, по яким програмам навчають водіїв мотоциклів або автомобілів. Ми розуміємо, що жодного разу ніде ми не бачили, щоб цей екзамен виявляв, чи можеш ти справді якось керувати мотоциклом чи автомобілем, тільки щоб ти приїхав в майданчик, трошки там щось зрушив з місця, включив поворотник, повернув голову в люстричку і все”, — сказав експерт.

Він зазначив, що нинішня система перевіряє переважно базові елементи водіння — виконання вправ на майданчику, користування дзеркалами та покажчиками повороту. Водночас вона не дозволяє повною мірою оцінити поведінку людини в реальних дорожніх умовах.

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“І потім ця ненавчена, непідготовлена людина виїжджає на дороги загального користування — і трапляється біда”, — наголосив він.

Віцепрезидент Автомобільної федерації вважає, що до програм навчання слід обов’язково включити контраварійну підготовку. Крім того, важливо підвищувати рівень підготовки інструкторів, які навчають майбутніх водіїв.

На його думку, лише комплексні зміни у системі навчання та контролю знань можуть сприяти підвищенню безпеки на українських дорогах.

Як писали Новини.LIVE, 5 червня на Караваєвих Дачах у Солом’янському районі столиці сталася смертельна ДТП. Автомобіль вʼїхав у підземний перехід, внаслідок чого загинули четверо людей. Серед них, поліцейські, няня з дитсадка та дитина.

Згодом стало відомо, що водій раніше часто порушував правила дорожнього руху та перевищував швидкість. За ним було зафіксовано 39 порушень ПДР. 18 таких випадків було зафіксовано лише протягом минулого року.