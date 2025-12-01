Солдати ЗСУ готові ігнорувати мирний план

Українські солдати висловили рішучий опір ідеї територіальних поступок Росії в рамках мирного плану, підтриманого Дональдом Трампом, назвавши таку пропозицію «справжньою капітуляцією». Військові на передовій наголошують, що не залишать свої позиції без чіткого пояснення, оскільки вважають Донбас своєю батьківщиною. Про це пише NBC News, інформує Завтра.UA.

«Це не план. Це справжня капітуляція»

Старший сержант Володимир Ржавський, який служить поблизу Покровська, назвав початковий мирний план, що передбачає визнання Донбасу де-факто російським, «справжньою капітуляцією». 44-річний військовий, родом зі східного промислового центру, за захист якого він зараз бореться, категорично проти того, щоб віддавати частини Донецької області, які Україна все ще утримує.

«Звичайно, для мене це болюче питання, бо все це відбувається на моїй батьківщині», – сказав Ржавський, який командує підрозділом безпілотників. Він наголосив, що не виконає наказ про відхід без чіткого пояснення від військового керівництва. «Це не керівництво держави сидить в окопах. Це наші хлопці в окопах. Вони мають право вирішувати», – додав він.

Поступки рівнозначні капітуляції

Лейтенант українського спецназу Олександр, який воює на півдні, також відкинув ключові пункти плану, включаючи запропоноване обмеження чисельності української армії та територіальні поступки. «Ніхто не піде на поступки щодо чисельності військових, бо це наша гарантія безпеки», – сказав 43-річний Олександр. «Ніхто не піде на поступки щодо територій, бо це наша земля, і ми тут стоїмо».

Олександр, який до війни керував коктейль-баром у Києві, вважає, що Україну не слід поспішати з мирною угодою, яка рівнозначна капітуляції. «Якщо ми не зупинимо їх зараз, то нашим дітям доведеться це робити, і ми не можемо цього допустити», – заявив він.

Військовий аналітик підтримує позицію солдатів

Микола Бєлєсков, військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, поставив під сумнів логіку того, що Україна повинна поспішати з угодою зараз, стверджуючи, що ціна, яку Росія заплатить за захоплення землі, може допомогти стабілізувати ситуацію. «Набагато гірше, коли ми йдемо на односторонні поступки та виводимо війська з Донецької області, але Росія зберігає потенціал і тепер може загрожувати сусіднім регіонам», – сказав він.

Аналітик зазначив, що серед українців існує твердий консенсус щодо неприйнятності поступок щодо земель, які Росія не контролює. Він додав, що прохання до солдатів, «які ризикували життям і втратили товаришів, щоб уповільнити російський наступ», покинути позиції, які вони досі утримують у Донецьку, навряд чи буде сприйнято позитивно.

Розчарування на тлі тяжких боїв

Лейтенант Дмитро Мельник, оператор безпілотника в Дніпропетровській області, визнав, що перевагу Москви в чисельності та боєприпасах важко подолати, а його обладнання технічно поступається. «Росіяни не кращі воїни, ніж ми. Нас просто так мало», – сказав Мельник. Він, як і інші, назвав мирний план неприйнятною вимогою капітуляції.

Незважаючи на глибоку втому та страх смерті, який «постійний», Мельник мріє про повернення до мирного життя, але стверджує: «Звичайно, я не зупинюся, поки не закінчиться війна».

Молодший лейтенант Олег Зонтов, ветеран війни з 2014 року, вважає, що сьогоднішня перемога «ймовірно, означала б зупинку ворога там, де він зараз знаходиться, і утримання його на цих позиціях». Він підтвердив, що відмова від територій, контрольованих Україною, буде «дуже суперечливим рішенням», яке викличе обурення серед військових.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що ЗСУ за тиждень звільнили 11,5 км² у Покровську: росіяни змушені кидати резерви.