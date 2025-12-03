Бюджет-2026: зарплати вчителів зростуть на 50%, а Укрзалізниця отримає нові вагони

Український парламент остаточно затвердив державний кошторис на 2026 рік. У середу, 3 грудня, Верховна Рада підтримала законопроєкт про держбюджет, який передбачає суттєве підвищення заробітних плат для вчителів, виділення коштів на закупівлю пасажирських вагонів для “Укрзалізниці”, фінансування будівництва нових укриттів та розширення програми пільгової іпотеки. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За документ в цілому проголосувало 257 депутатів, інформує Завтра.UA.

Пріоритети бюджету та голосування

Президент України Володимир Зеленський подякував депутатам за ухвалення бюджету, зазначивши, що пріоритетами залишаються гарантування оборони, соціальні програми та можливості відновлювати життя після російських ударів.

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа раніше закликала комітет підтримати такі ключові зміни до документу:

Збільшення місцевим бюджетам частки від ПДФО на 4% (до 64%). Ці кошти матимуть цільове спрямування на оплату енергоносіїв та погашення заборгованості з різниці в тарифах.

Виключення субвенції на різницю в тарифах у сумі 15,2 млрд грн для збалансування доходів держбюджету.

Додавання 1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерством оборони (за рахунок програми «військового резерву»).

Додавання Бюро економічної безпеки 244 млн грн (за рахунок резевного фонду).

Ключові зміни та соціальна сфера

Народний депутат Олександр Федієнко зазначив, що порівняно з редакцією першого читання, серед основних змін документа є:

Підвищення зарплат вчителям та викладачам. Ситуація із заробітною платою для вчителів залишається, як пропонував уряд: підвищення на 30% з 1 січня та ще на 20% – з 1 вересня . Окрім цього, додано 6,6 млрд грн на підвищення зарплати викладачів закладів вищої освіти.

Ситуація із заробітною платою для вчителів залишається, як пропонував уряд: . Окрім цього, додано 6,6 млрд грн на підвищення зарплати викладачів закладів вищої освіти. Закупівля вагонів для Укрзалізниці. Половину коштів зі збільшеного податку на прибуток банків спрямують на закупівлю пасажирських вагонів для «Укрзалізниці».

Половину коштів зі збільшеного податку на прибуток банків спрямують на закупівлю пасажирських вагонів для «Укрзалізниці». Нові укриття. Додано 1 млрд грн на облаштування укриттів у дитячих садочках.

Додано 1 млрд грн на облаштування укриттів у дитячих садочках. Пільгова іпотека. Дивіденди «Укрфінжитла» (1,27 млрд грн) спрямують на програму пільгової іпотеки.

Дивіденди «Укрфінжитла» (1,27 млрд грн) спрямують на програму пільгової іпотеки. Гуманітарне розмінування. Щонайменше 1 млрд грн має спрямовуватись на гуманітарне розмінування земель.

Інші важливі нововведення

У держбюджеті на 2026 рік також передбачено:

Зарахування 50% ПДФО, що сплачується резидентами Defense City, до бюджету громади, куди релокується підприємство. Ці кошти спрямовуватимуть на інфраструктуру, підтримку релокації або захист виробництва.

Перерозподіл видатків Державної прикордонної служби (8,24 млрд грн) переважно на користь Національної гвардії (5,85 млрд грн) та Національної поліції (2,29 млрд грн).

Додавання 1 млрд грн на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу та страхових премій від воєнних ризиків.

Перераховано реверс та дотації для місцевих бюджетів відповідно до актуальної чисельності населення, з урахуванням реєстру ВПО.

