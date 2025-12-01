Економічний прогноз на грудень: кому підвищать зарплату і пенсію, та наскільки дорожчатимуть долар і “борщовий набір”

Аналітики розповіли про важливі зміни зими. Чого очікувати на «економічному фронті» у грудні поточного року. Які трансформації чекають на українців від 1 грудня 2025 року, інформує Завтра.UA.

Зарплати: виростуть, але не у всіх

У грудні 2025 року українцям варто очікувати зростання середніх зарплат, хоча воно буде нерівномірним. За оцінкою експерта Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, середня зарплата може становити близько 27 000 грн.

Голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський пояснив, що найбільше підвищення платні відбувається у галузях, де є виробництво продукції та нестача кваліфікованих працівників, зокрема у промисловості та агросекторі. Працівники бюджетної сфери (лікарі, вчителі) зростання зарплат відчули найменше.

“Значно підвищують платню там, де є виробництво продукції і нестача кваліфікованих працівників. Саме тому лікарі, вчителі та інші бюджетники росту зарплат майже не відчули,” – зазначив Андрій Забловський.

Однак, грудневі заробітки будуть вищими у всіх завдяки традиційному нарахуванню премій, 13-х зарплат та бонусів за підсумками року.

Пенсії: доплатять довгожителям і працьовитим

Для переважної більшості пенсіонерів пенсійні виплати у грудні не зміняться, оскільки щорічна індексація відбувається у березні (для непрацюючих) та квітні (для працюючих).

Проте, підвищення очікує на певні категорії пенсіонерів:

Особи, яким виповниться 65 років (за наявності необхідного стажу 35 років для чоловіків та 30 років для жінок) матимуть право на пенсію не менше 40% від мінімальної зарплати, що наразі становить 3200 грн. Якщо їхня пенсія вже вища, надбавки не буде.

(за наявності необхідного стажу 35 років для чоловіків та 30 років для жінок) матимуть право на пенсію не менше 40% від мінімальної зарплати, що наразі становить 3200 грн. Якщо їхня пенсія вже вища, надбавки не буде. Довгожителям, яким виповниться 70, 75 або 80 і більше років , призначать надбавки незалежно від розміру пенсії: 70-74 роки: +300 грн 75-79 років: +450 грн 80+ років: +570 грн

, призначать надбавки незалежно від розміру пенсії: Працюючі пенсіонери, які оформили пенсію понад два роки тому і не отримали квітневої індексації, можуть звернутися до Мінсоцполітики у грудні із заявою про достроковий перерахунок пенсії. Підвищення відбудеться за рахунок більшого страхового стажу.

Інфляція: «золоті яйця» і м’ясо по 300 гривень

У грудні очікується прискорення зростання цін, річна інфляція може сягнути 11%.

Експерти прогнозують продовження подорожчання ключових продуктів харчування:

М’ясо та молочка: Олег Пендзин прогнозує ціну на кілограм свинячої м’якоті (плече, задок) до 300 грн (+20 грн), биток/антрекот – до 360 грн/кг (+20 грн). Літр молока може коштувати близько 80 грн (+10 грн).

Олег Пендзин прогнозує ціну на кілограм свинячої м’якоті (плече, задок) до 300 грн (+20 грн), биток/антрекот – до 360 грн/кг (+20 грн). Літр молока може коштувати близько 80 грн (+10 грн). Яйця: Очікується традиційне зимове зростання цін через зниження несучості курей у холоди. За прогнозом Олега Пендзина, яйця подорожчають до 80 грн/десяток у роздріб.

Очікується традиційне зимове зростання цін через зниження несучості курей у холоди. За прогнозом Олега Пендзина, яйця подорожчають до 80 грн/десяток у роздріб. Фрукти та овочі: Продовжиться подорожчання городини, оскільки закінчується розпродаж врожаю фермерами без обігріваних сховищ. Яблука можуть додати у ціні майже половину нинішньої вартості і коштувати 60-70 грн/кг.

Продовжиться подорожчання городини, оскільки закінчується розпродаж врожаю фермерами без обігріваних сховищ. Яблука можуть додати у ціні майже половину нинішньої вартості і коштувати 60-70 грн/кг. Ліки і хліб: Ціна підвищиться на рівень інфляції, орієнтовно на 1,5%.

“Продовольчий кошик за рік стане дорожчим на 14-15%, тобто вище, ніж рівень інфляції у цілому,” – підсумував Олег Пендзин.

Курс долара: по 43 гривні – це ще й не багато

Експерти Андрій Забловський та Олег Пендзин сходяться на думці, що курс долара у грудні буде зростати.

Андрій Забловський прогнозує коридор 43,5–43 грн по безготівці. Готівковий ринок може протестувати рівень 43 грн/долар на початку грудня і досягти 43,5 грн/долар під кінець місяця.

прогнозує коридор 43,5–43 грн по безготівці. Готівковий ринок може протестувати рівень 43 грн/долар на початку грудня і досягти 43,5 грн/долар під кінець місяця. Олег Пендзин очікує, що курс готівкового долара досягне 43 грн у продажу вже у першій декаді грудня, а в третій декаді перевищить 43,5 грн/долар, але до 44 грн не дійде.

На курс впливатимуть дії Національного банку, який, ймовірно, буде стримувати швидке подорожчання валюти за рахунок її продажу. Курс євро перевищить 50 грн/євро.

Пальне: ціни зростуть на дві гривні

Хоча об’єктивних підстав для значного зростання цін на пальне зараз немає через здешевлення нафти, експерт з питань енергетики і паливного ринку Геннадій Рябцев прогнозує підвищення ближче до кінця грудня.

На зростання цін вплинуть два ключові чинники:

Концентрація ринку в руках великих брендових трейдерів, які витісняють регіональних операторів, що стримували ріст цін. Майбутнє підвищення акцизів з 1 січня 2026 року: трейдери можуть почати тестувати нові ціни вже наприкінці грудня. Підвищення акцизів додасть у середньому 2 грн/л до вартості бензину і дизельного пального.

На вартість автогазу у грудні впливатимуть два протилежні чинники: зниження попиту через низький сезон споживання та зменшення пропозиції через використання за кордоном як енергоносія. Зміна цін очікується мінімальною.

Олег Пендзин додав, що зростання курсу долара до гривні також підвищить ціну пального, але повною мірою цей чинник проявиться вже наступного року

Висновки

Грудень 2025 року буде для українців непростим місяцем:

Зарплати та премії за грудень більшість отримає у січні.

Пенсії збільшаться лише у незначної кількості пенсіонерів.

Ціни на продукти харчування та курс долара підуть угору швидше, ніж раніше.

Можливе зростання цін на бензин і дизельне пальне ближче до кінця місяця.

