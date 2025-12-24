Триразове посилення ударів: скільки ще витримає українська енергетика

Енергетична інфраструктура України наразі функціонує в умовах, максимально наближених до критичної межі. Постійні обстріли та зростаюча інтенсивність атак змушують систему працювати на межі можливостей, проте контроль над ситуацією вдається зберігати. Про стан галузі в інтерв’ю DW розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, інформує Завтра.UA.

Рекордна інтенсивність ударів та стійкість системи

За даними Міністерства енергетики, інтенсивність повітряних атак на об’єкти інфраструктури цього року зросла у кілька разів. Лише протягом листопада Росія застосувала понад 5200 ударних безпілотників та більше 200 ракет. Для порівняння: у січні попереднього сезону кількість застосованого озброєння була втричі меншою.

Незважаючи на такий тиск, енергетикам вдається уникати повторення подій 2022 року, коли Україна пережила перший масштабний блекаут. За словами Миколи Колісника, всі наступні опалювальні сезони енергосистема залишалася об’єднаною та керованою, що є результатом професійної роботи аварійних бригад та нових підходів до захисту об’єктів.

Технологічна трансформація під час війни

За три роки повномасштабного вторгнення українська енергетика пройшла шлях докорінних змін. Відбувся перехід від використання пострадянського обладнання на сучасні європейські стандарти. Крім того, країна реалізувала стратегію децентралізації, побудувавши понад 2,4 ГВт розподіленої генерації, що робить систему менш вразливою до точкових ударів.

Важливим кроком також стала відмова від використання газотранспортної системи для транзиту російського палива, що посилило енергетичну незалежність держави.

Міжнародна допомога та дефіцит спецтехніки

Для підтримання працездатності мереж Україна активно залучає ресурси через фонд Ukraine Energy Support Fund. Наразі існує постійна потреба як у простому обладнанні, як-от кабелі, так і в складному технологічному устаткуванні — трансформаторах напруги та зв’язку.

Окремою проблемою є втрата спеціальної техніки. Під час виконання робіт під обстріли потрапляють аварійні машини, підіймачі та обладнання для висотних робіт. Заступник міністра наголосив, що комунікація з партнерами спрямована на те, щоб темпи постачання допомоги відповідали інтенсивності руйнувань, які спричиняє ворог.

Чи витримає система подальші атаки

Питання проходження зими залишається відкритим і залежить від подальшої частоти обстрілів. Наразі система працює у надскладному режимі, але наявність запасів обладнання та налагоджена логістика поставок з-за кордону дають змогу проводити оперативні ремонти. Ключовим завданням залишається втримання балансу в енергосистемі, аби не допустити каскадних відключень навіть за умови продовження масованого терору.

Раніше стало відомо, що Україна отримала розібрану ТЕС із Литви.