Енергетичний гігант у деталях: Україна отримала розібрану ТЕС із Литви

Європейська комісія успішно завершила одну зі своїх наймасштабніших логістичних операцій, передавши Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви. Як повідомляє Міністерство енергетики України, цей проєкт став прикладом безпрецедентної координації зусиль міжнародних партнерів для підтримки української енергосистеми, інформує Завтра.UA.

Деталі масштабного транспортування

Логістичний процес тривав 11 місяців та включав 149 окремих поставок загальною вагою 2399 тонн. Операція була технічно складною через значну кількість негабаритних вантажів — 40 поставок складалися з надважких компонентів. Зокрема, йдеться про трансформатори та статори, вага кожного з яких сягає близько 172 тонн. Важливу роль у забезпеченні безпечного та вчасного перевезення відіграло Польське урядове агентство стратегічних резервів.

Вплив на енергетичну стабільність

Отримане устаткування вже дозволило провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де інфраструктура зазнала суттєвих пошкоджень від російських ударів. За словами в.о. Міністра енергетики України Артема Некрасова, передане обладнання допомогло відновити критично важливі потужності та посилити стійкість енергосистеми в умовах постійних атак.

Міжнародна солідарність у дії

Єврокомісар з питань готовності та кризового управління Хаджа Лахбіб підкреслила, що ця поставка є найвимогливішою операцією Євросоюзу на сьогодні. Успіх проєкту став можливим завдяки співпраці Литви, Польщі, Румунії та інших партнерів. За попередніми оцінками, робота цієї станції допоможе забезпечити світлом і теплом близько одного мільйона людей протягом четвертої зими в умовах повномасштабної війни.

Системна підтримка енергетичного сектору

Передача ТЕС є частиною ширшої допомоги ЄС, що координується через Механізм цивільного захисту (UCPM). Загалом у межах цієї програми до України вже було доставлено 9500 генераторів та 7200 трансформаторів. Станом на зараз Єврокомісія виділила понад 1,2 мільярда євро на гуманітарні потреби, забезпечивши доставку понад 160 000 тонн допомоги.

