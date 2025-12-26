Зеленський їде до Трампа

Вже найближчими днями може відбутися особиста зустріч президентів України та США. Володимир Зеленський у п’ятницю, 26 грудня, підтвердив підготовку до переговорів із Дональдом Трампом, зазначивши, що значна кількість стратегічних рішень може бути ухвалена ще до настання нового року, інформує Завтра.UA.

Доповідь щодо контактів з американською стороною

У своєму Telegram-каналі Володимир Зеленський повідомив, що отримав звіт від Рустема Умєрова стосовно його чергових контактів із представниками США. За результатами цих консультацій було досягнуто домовленості про переговори на найвищому рівні.

Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні — з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року, підкреслив президент України.

Ймовірна дата та місце проведення зустрічі

Згідно з даними видання Kyiv Post, яке посилається на власні джерела, візит Володимира Зеленського до США може відбутися вже 28 грудня, якщо графік не зазнає змін. Очікується, що лідери зустрінуться в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Американські посадовці зазначають, що підготовка до зустрічі стала більш конкретною, ніж раніше. Проте ключові питання, зокрема гарантії безпеки та юридичні зобов’язання Росії, все ще потребують узгодження.

Попередні дипломатичні переговори

Анонсу зустрічі передували активні консультації з представниками американської адміністрації. Зокрема, 25 грудня Зеленський провів розмову щодо мирного врегулювання зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

