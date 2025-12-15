Зеленський іде на історичний компроміс заради миру

Президент Володимир Зеленський під час багатогодинних переговорів із посланцями США в Берліні запропонував відмовитися від прагнення України вступити до НАТО в обмін на чіткі та юридично зобов’язуючі гарантії безпеки з боку західних партнерів. Про це повідомляє Reuters, інформує Завтра.UA.

Переговори тривали понад п’ять годин і завершилися домовленістю про їх продовження в понеділок. За словами радника президента Дмитра Литвина, сторони вже розглядають проєкти документів.

Посланці Трампа заявляють про «значний прогрес»

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічі із Зеленським заявив, що було досягнуто «значного прогресу» у переговорах щодо припинення війни з Росією. У зустрічах також брав участь Джаред Кушнер.

«Обговорення були поглибленими, зокрема щодо 20-пунктного мирного плану та економічного порядку денного», — написав Віткофф у соцмережі X.

Компроміс, який змінює позицію України

Пропозиція відмовитися від курсу на НАТО є серйозним зсувом у позиції Києва. Членство в Альянсі тривалий час розглядалося Україною як ключова гарантія захисту від російської агресії і навіть закріплене в Конституції.

«І це вже компроміс з нашого боку», — наголосив Зеленський, підкресливши, що будь-які гарантії безпеки мають бути юридично обов’язковими та прирівняними до механізмів статті 5 НАТО.

Альтернатива НАТО: двосторонні та багатосторонні гарантії

За словами президента, Україна розглядає можливість отримання гарантій безпеки від США, подібних до статті 5, а також від європейських партнерів і інших країн, зокрема Канади та Японії. На думку Києва, це могло б стати запобіжником від нового вторгнення Росії.

Позиція Росії та «червоні лінії» Києва

Відмова України від НАТО відповідає одній із ключових вимог Кремля. Водночас Київ продовжує рішуче виступати проти передачі територій Москві. Володимир Путін раніше вимагав не лише нейтрального статусу України, а й письмових гарантій нерозширення НАТО на схід.

Європа застерігає: гарантії мають бути реальними

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав переговори «добрим знаком», але застеріг від повторення помилок минулого. Він нагадав про Будапештський меморандум 1994 року, коли гарантії безпеки не змогли захистити Україну.

«Прості гарантії без суттєвої участі США не мали б великої цінності», — наголосив Пісторіус.

«Критичний момент» для майбутнього України

Велика Британія, Франція та Німеччина працюють над доопрацюванням американських пропозицій, які раніше передбачали територіальні поступки, відмову від НАТО та обмеження українських збройних сил. Європейські союзники називають ситуацію «критичним моментом», який може визначити майбутнє України та архітектуру безпеки в Європі.

