“Доведеться їхати в росію”. Екс-власник Дельта Банку Микола Лагун марно намагається оскаржити в суді санкції РНБО і указ Зеленського – ЗМІ

Шанси колишнього власника збанкрутілого Дельта Банку Миколи Лагуна на оскарження санкцій, накладених на нього рішенням Ради національної безпеки України за співпрацю із росією, є примарними. Практика Верховного суду фактично не дає скаржнику жодних шансів на скасування відповідного указу президента Володимира Зеленського, а питання неправомірного накладення санкцій взагалі не врегульовано. До такого висновку прийшли журналісти видання Коротко.Про.

Видання нагадує, що санкції на Лагуна були накладені ще у вересні 2025 року, а в січні 2026 він зробив перші спроби оскаржити відповідний указ президента через суд.

“Оскаржити санкції, а конкретніше – указ Президента про затвердження рішення РНБО – можна у Касаційному адміністративному суді в складі Верховного суду, а апеляційною інстанцією буде Велика палата Верховного суду. Саме рішення РНБО оскаржити неможливо, бо без указу глави держави воно не набирає чинності. А РНБО взагалі не є субʼєктом правовідносин, бо це колективний орган. Немає можливості оскаржити і першоджерело – тобто саме подання на санкції. Наприклад, у випадку СБУ це може бути таємна інформація, а скаржник, який оскаржує санкції, та його адвокати – можуть не мати допуску до таємниці. Більше того, і судді, які не мають такого допуску (його надає СБУ) – теж не можуть розглядати відповідні справи”, – відзначає видання.

Журналісти відзначають, що Верховний суд розглядає ухвалення рішення про санкції як виключну дискрецію Президента в межах його повноважень (а не просто церемоніальну функцію затвердження рішення РНБО). І переглядати законність підстав для санкцій – це фактично втручатися в ці повноваження. “Більше того, оскільки йдеться про тимчасові обмеження (за аналогією з тим, як в управління АРМА активи передаються на певний час до винесення вироку судом), то й стандарт доказування провини фігуранта може бути нижчим. Наприклад, санкції можуть бути запроваджені за “потенційні” ризики”, – йдеться в матеріалі.

“Щодо Лагуна санкції запровадили через низку доведених звʼязків із росією: наявністю російського паспорту, активами і сплатою податків на окупованих територіях, звʼязками із головою Російського фонду прямих інвестицій Кірілом Дмітрієвим. Екс-банкіру на 10 років заблокували активи, заборонили платежі і йому самому, і на його користь, тепер він не зможе купувати чи продавати бізнес, нерухомість, виводити кошти за кордон – фактично здійснювати будь-яку фінансову діяльність”, – сказано в статті.

На думку журналістів, наступним кроком після запровадження санкцій в Україні мало б стати аналогічне рішення в ЄС та Великобританії, а також США, Японії, Канаді, Австралії і Новій Зеландії, Швейцарії, які часто синхронізують з Україною економічні санкції проти фінансових шахраїв, що виїхали з країни і стали фактично недосяжними для українського правосуддя. “Для Лагуна це, ймовірно, мало б означати, що він не зможе проживати у Відні, відпочивати на Сен-Жан-Кап-Ферра у Франції. Тому ймовірно доведеться реалізовувати “план паспорта” – а саме переїжджати до росії”, – вважають автори.

Видання нагадує, що представляти інтереси екс-банкіра в суді буде Марина Мироненко (Сіліна) з адвокатського обʼєднання “Літігейшн Груп”. Партнер обʼєднання Юрій Демченко відомий тим, що пропонує чоловікам послуги з ухилення від військової служби, на чому його “ловили” журналісти-розслідувачі. Засідання, яке мало відбутися у справі 1 квітня, було відкладено: суд отримав нові документи від сторін і взяв час на їх вивчення до початку червня. Попереднє засідання не відбулось через несплату представниками Миколи Лагуна судового збору.

Журналісти припускають, що з огляду на бесперспективність оскарження санкцій, головна ціль Лагуна в цьому позові – максимальне затягування часу. “Фактично Лагуну та його адвокатам вдавалось це робити протягом останніх 12 років, що минули з часу виведення “Дельта банку” з ринку та початку перших кримінальних проваджень і судових розглядів щодо діяльності лауреата премій “Людина року” кінця 2000-х. Тож задача правоохоронних органів і судової системи зараз – не дати цьому процесові затягнутися, а ухвалити швидке і законне рішення щодо підтвердження підстав для накладення санкцій Радою нацбезпеки на підставі матеріалів СБУ за співпрацю із росією в умовах повномасштабної війни”, – резюмує видання.