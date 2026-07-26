Довідки для пенсії чи субсидії в Україні: які документи можна отримати, не виходячи з дому

Пенсіонер за ноутбуком, табличка ПФУ. Фото: Magnific, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Багато пенсіонерів можуть не знати, що більше не потрібно стояти в довгих чергах до Пенсійного фонду. Більшість довідок, які потрібні для оформлення пенсії, субсидії, пільг чи інших виплат, можна отримати онлайн за кілька хвилин.

Як замовити потрібний документ, не виходячи з дому, розповідає Новини.LIVE з посиланням на канал Народна думка.

Які довідки можна отримати онлайн

Щоб скористатися сервісом, потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на порталі або в мобільному застосунку Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису чи BankID.

У розділі “До ПФУ” треба обрати пункт “Подати запит”. Тоді ви побачите перелік електронних документів.

Онлайн можна замовити:

Читайте також:

довідку про доходи пенсіонера для оформлення субсидії;

довідку про доходи пенсіонера;

витяг з Реєстру застрахованих осіб;

довідку ОК-5 (дані про зарплату з 2000 року);

довідку ОК-7 (дані про зарплату з 2011 року);

довідку про трудовий і страховий стаж;

витяг з електронної трудової книжки;

витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності;

довідку пільговика;

довідку про розмір житлової субсидії чи виплачених пільг;

інформацію про нараховану заробітну плату;

дані про особливі умови праці;

повідомлення про відкриття персональної електронної облікової картки.

Чим відрізняються довідки ОК-5 та ОК-7

Найчастіше українцям для оформлення субсидій, пільг чи інших соціальних виплат потрібні саме довідки ОК-5 та ОК-7. Ось яка між ними різниця:

ОК-5 містить інформацію про страховий стаж і заробітну плату починаючи з 2000 року.

ОК-7 відображає дані про зарплату та страховий стаж із 2011 року.

Отримати їх можуть не лише пенсіонери, а й усі українці, які офіційно працюють.

Як отримати документ

Після вибору потрібної довідки більшість персональних даних підтягнеться автоматично. Пенсіонеру потрібно лише заповнити відсутні поля, підтвердити згоду на обробку персональних даних галочкою і надіслати запит.

Після цього готовий документ ви знайдете у розділі “Звернення”, а також у повідомленнях особистого кабінету. Завантажити його можна у форматі PDF в розділі “Електронні документи”.

Скільки чекати на довідку

Зазвичай електронні документи формуються за 2–3 хвилини, але через велике навантаження сервіс може працювати довше. Експерти радять подавати запити рано-вранці або пізно ввечері, коли система найменше завантажена. У цей час довідки, як правило, формуються значно швидше.

Крім отримання довідок, через портал Пенсійного фонду також можна подати заяву, звернення, пропозицію чи скаргу до потрібного управління ПФУ.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть збільшити майбутню пенсію, якщо не оформлюватимуть її одразу після досягнення пенсійного віку. За даними ПФУ, за кожен місяць відтермінування до п’яти років пенсія зростає на 0,5%, а після п’яти років — на 0,75% за місяць. Водночас перед таким рішенням варто порахувати, чи компенсує майбутня надбавка пенсію, яку людина не отримуватиме під час відтермінування.

Також Новини.LIVE писали про додаткові пенсійні гарантії для учасників бойових дій. У 2026 році пенсіонерам зі статусом УБД щомісяця доплачують 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 648 гривень, а мінімальна пенсія для цієї категорії не може бути меншою за 6 197 гривень. Крім того, вони можуть вийти на пенсію достроково за умови наявності необхідного страхового стажу.