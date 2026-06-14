Вихід 3 сезону “Останніх з нас” відкладається: з’явилася важлива інформація

Фрагмент з серіалу “Останніх з нас”. Кадр з відео

Виробництво третього сезону популярного серіалу “Останні з нас” несподівано поставили на паузу. Знімальна група повністю зупинила роботу на місяць — з 1 до 28 червня. Про це стало відомо з офіційних документів кінореєстру канадської провінції Британська Колумбія.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на screenrant.

Офіційних коментарів щодо причин такого рішення автори серіалу не дають. Проте в кулуарах подейкують, що графік зйомок довелося коригувати через проведення матчів чемпіонату світу з футболу. Загалом робота над новими серіями триває з початку березня і має завершитися наприкінці листопада цього року.

Чому варто чекати новий сезон серіалу “Останні з нас”

Майбутній сезон обіцяє кардинально змінити фокус розповіді. Якщо раніше глядачі стежили переважно за пригодами Джоела (Педро Паскаль) та Еллі (Белла Рамзі), то тепер історію покажуть очима Еббі, яку грає Кейтлін Дівер. Сюжет зосередиться на її триденній подорожі Сіетлом та детальніше розкриє її минуле. Глядачам покажуть, як дівчина переживала загибель батька та що саме змусило її шукати зустрічі з головними героями.

Також автори планують глибше зануритися у протистояння двох потужних фракцій — Вашингтонського фронту визволення (WLF) та релігійного культу Серафітів. До слова, нещодавно в мережу злили свіжі кадри зі знімального майданчика. На них Еббі помітили разом із Левом, підлітком-втікачем із Серафітів, якого грає Кіріана Краттер. Також у сюжеті з’явиться його сестра Яра у виконанні Мішель Мао.

Читайте також:

Варто зазначити, що навколо продовження серіалу зараз панує напружена атмосфера. Перший сезон став абсолютним хітом, а от другий аудиторія зустріла прохолодно. На Rotten Tomatoes глядацький рейтинг упав до скромних 37%, хоча критики традиційно залишилися задоволеними.

На тлі таких змішаних відгуків керівник HBO Кейсі Блойс натякнув, що історія взагалі може закінчитися на третьому сезоні. В одному з інтерв’ю він зауважив, що наразі команда не планує розтягувати проєкт на четверту частину.

Раніше ми писали про те, на продовження яких українських серіалів чекають наші глядачі. Їх фінали залишили неабияку інтригу.

Також Новини.LIVE повідомляли, який популярний детективний серіал від Netflix отримає третій сезон. За офіційною інформацією, він стане останнім.